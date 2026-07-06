Una propiedad de Orsi figuraba con deuda de Primaria y otra sin actualización en Catastro

El presidente de la República, Yamandú Orsi , registraba una deuda vencida del Impuesto de Primaria en una propiedad de su titularidad y una vivienda vinculada a su familia presenta obras que aún no figuran actualizadas en la documentación de Catastro . Desde el entorno del mandatario, según informó Informativo Carve y confirmó El Observador con fuentes del gobierno, señalaron que la deuda fue abonada y que la actualización ante Catastro se encuentra en trámite .

Orsi cuenta actualmente con dos inmuebles linderos ubicados en Pine Park, en Salinas (Canelones), donde reside junto a su familia .

El primero de ellos fue adquirido en diciembre de 2010 Tras una partición de bienes realizada el 27 de febrero de 2025, pocos días antes de asumir la Presidencia, la vivienda quedó adjudicada a su esposa, Laura Alonsopérez .

Orsi en su piso: qué desafíos enfrenta en un momento clave de su gestión

Orsi llamó a Keiko Fujimori para felicitarla por su triunfo, destacó su "perseverancia" y acordó fortalecer la relación con Perú

La segunda casa, lindera a la anterior, fue comprada por Orsi en octubre de 2024 con fondos provenientes de una herencia familiar .

De acuerdo con la investigación del periodista Nicolás González Keusseian en Carve, la segunda propiedad registraba una deuda vencida del Impuesto de Primaria al momento de la consulta realizada por el consignado medio mediante el sistema de Servicios en Línea de la Dirección General Impositiva (DGI).

Según esa información, el inmueble adeudaba:

Todo el ejercicio 2025: $ 3.327.

Primera cuota de 2026: $ 1.160.

Multas: $ 782.

Recargos: $ 340.

En total, la deuda vencida ascendía a $ 5.609. La segunda cuota de 2026 también figuraba en el sistema, aunque su vencimiento estaba previsto para el 31 de agosto.

En este marco, el consignado medio consultó a fuentes del equipo del mandatario y recibió la respuesta de Camilo Cejas, del entorno del presidente, quien aseguró que la situación ya había sido regularizada.

"Está regularizada. Siete mil y algo de pesos abonó", respondió. Ante la consulta sobre la fecha del pago, Cejas indicó que se realizó luego del contacto del medio: "A partir de tu mensaje, entró y pagó", dijo.

Obras sin actualización en Catastro

El segundo punto del informe refiere a la vivienda familiar adjudicada a Laura Alonsopérez. Según informó el consignado medio, en la cédula catastral vigente, el inmueble tiene declarados 198 metros cuadrados construidos, distribuidos entre vivienda principal, porche, cubierta, casilla, garaje y barbacoa.

La última declaración jurada presentada ante la Dirección Nacional de Catastro corresponde a 2008. Aunque ese documento estaba vigente cuando Orsi adquirió la propiedad en 2010, no registra modificaciones posteriores.

Informativo Carve señaló que imágenes satelitales de Google Earth muestran intervenciones realizadas entre 2018 y marzo de 2019 en el patio de la vivienda. Según las mediciones efectuadas por el medio, existirían aproximadamente 48 metros cuadrados de obras o mejoras que no figuran reflejados en la documentación catastral disponible.

El análisis fue contrastado además con imágenes del Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG), dependiente del Ministerio de Ganadería. Desde esa cartera indicaron que las imágenes utilizadas son públicas y que, para gran parte del mundo, pueden tener una antigüedad de entre tres y cinco años.

Respecto de las obras, el entorno del mandatario sostuvo en conversación con el consignado medio que las intervenciones fueron declaradas ante otros organismos y que el trámite de actualización catastral está en proceso.

"Todas las obras fueron declaradas y pagado todo en el BPS y se está en trámites de actualización de planos en la Intendencia para eventual actualización en Catastro", señalaron.

Además, agregaron: "Está en trámite el tema. La casa tuvo obras que no requieren de Catastro porque no modificó metraje, sino aberturas. Pero ya le encargó a la arquitecta que revise y mañana lo haga".