Orsi llamó a Keiko Fujimori para felicitarla por su triunfo, destacó su "perseverancia" y acordó fortalecer la relación con Perú

El presidente de la República, Yamandú Orsi , se comunicó telefónicamente con la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori , para felicitarla por su victoria electoral y manifestarle la disposición de Uruguay a profundizar los vínculos bilaterales.

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Durante la conversación, Orsi destacó la "perseverancia" de Fujimori y le transmitió sus mejores deseos para la gestión que comenzará al frente del gobierno peruano.

" Felicitaciones por dos cosas. Primero, por el triunfo; segundo, por tu perseverancia, que es ejemplar ", le dijo el mandatario uruguayo. Además, aseguró que tanto él como su equipo estarán "para apoyar" y colaborar desde los ámbitos que les corresponda.

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Orsi también expresó su interés en continuar fortaleciendo la relación entre ambos países , especialmente en materia de cooperación e intercambio comercial.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió la llamada del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, quien le expresó sus felicitaciones. Ambos expresaron su voluntad de fortalecer la relación bilateral, con énfasis en la cooperación y el intercambio comercial. pic.twitter.com/IiihoAhRMA

"Para mí será un gran gusto seguir fortaleciendo las relaciones de amistad e intercambio comercial entre Uruguay y Perú", afirmó durante el diálogo.

Orsi señaló, además, que ambos países tienen experiencias para compartir y elogió el desarrollo del sector agropecuario peruano.

"Tenemos para aprender mucho de todos. Es envidiable el tema de la producción agrícola de ustedes. Por suerte tenemos mucho intercambio", sostuvo.

Antes de finalizar la conversación, Orsi le deseó "lo mejor" a la presidenta electa, quien agradeció el llamado y las felicitaciones.