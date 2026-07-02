Dos muertas, un niño herido y preguntas que aún no tienen respuesta: defensa de las víctimas reclama nuevas pruebas sobre choque en Ruta 6

La investigación por el trágico accidente de tránsito entre un ómnibus de Turismar y una moto en la Ruta 6 , en Sauce, que provocó la muerte de dos mujeres y dejó gravemente herido a un niño de tres años , dio un nuevo paso con la incorporación del abogado Rafael Silva como representante de las víctimas. El penalista adelantó a El Observador que solicitará nuevas diligencias a la Fiscalía para intentar esclarecer cómo ocurrió el siniestro ya que, según dijo, la carpeta fiscal todavía no contiene elementos técnicos suficientes para reconstruir cómo sucedió el siniestro.

"Ya nos presentamos en Fiscalía y retiramos la carpeta fiscal. Aún no había ningún elemento de interés desde el punto de vista técnico como para empezar a forjarnos una composición de cómo acaecieron los hechos", dijo el abogado experto en siniestros de tránsito a El Observador.

El accidente ocurrió sobre las 19:10 del lunes en el kilómetro 38 de la Ruta 6 . Por causas que todavía son materia de investigación, un ómnibus de Turismar que circulaba de norte a sur chocó desde atrás contra una moto que viajaba en el mismo sentido.

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Como consecuencia del impacto murieron una mujer de 27 años , que conducía el birrodado, y una adolescente de 15 años que iba como acompañante . Un niño de tres años , que también viajaba en la moto, sufrió graves lesiones y permanece internado.

La defensa pedirá nuevas medidas de prueba

Silva explicó que este jueves presentará un escrito ante la Fiscalía, al amparo del artículo 81.2 literal C del Código del Proceso Penal, que habilita a las víctimas a solicitar el diligenciamiento de pruebas durante la investigación.

"Vamos a estar ingresando un escrito para solicitar el diligenciamiento de evidencia. Por obvios motivos no vamos a decir qué vamos a pedir, pero son todas cuestiones que hacen al objeto de la investigación y buscan relevar aspectos desde el punto de vista técnico", sostuvo.

Si bien evitó adelantar conclusiones sobre las responsabilidades, señaló que, con la información disponible hasta el momento, el caso se presenta como "un embestimiento por alcance, donde el ómnibus se lleva puesta la moto". Aclaró, sin embargo, que será el resultado de las pericias el que permitirá determinar con precisión la mecánica del choque.

La evolución del niño de tres años, que continúa internado

Además de las dos víctimas fatales, el siniestro dejó gravemente herido a un niño de tres años que viajaba en la moto junto a la conductora y a la adolescente fallecidas. Tras el impacto fue trasladado de urgencia al Casmu, en Montevideo, donde permanece internado desde ese momento.

Si bien su estado continúa requiriendo seguimiento médico, el abogado de la familia afirmó que el menor ha mostrado una evolución positiva en las últimas horas. "Se viene recuperando, lentamente se viene recuperando", señaló el penalista a El Observador.

La versión de Turismar: "Aparentemente la moto iba sin luces"

Tras el accidente, el gerente general de Turismar, Fernando Chainca, sostuvo que la información preliminar recabada por la empresa indicaba que la moto circulaba "sin luces y sin casco", aunque aclaró que esa versión surgía de los primeros relevamientos realizados por la compañía y que sería la investigación oficial la que determinaría las causas del choque.

"Lo único que sabemos es que, aparentemente, iban circulando sin luces, sin casco. El conductor no los vio y pasó lo que pasó", dijo el empresario a El Observador horas después del siniestro.

Chainca también descartó que la visibilidad estuviera comprometida por niebla al momento del accidente. Según relató, llegó al lugar aproximadamente una hora y media después del impacto y encontró una noche "completamente limpia", pese a que en otras zonas del departamento sí se registraba ese fenómeno.

Ómnibus de Turismar LinkedIn - Fernando Chainca

En esa oportunidad explicó que el ómnibus tenía toda la documentación y los controles técnicos al día, que el conductor dio negativo en la espirometría y quedó emplazado por la Fiscalía mientras se realizan las pericias correspondientes.

El gerente remarcó además que tanto el chofer como el guarda quedaron "muy shockeados" por lo ocurrido y aseguró que la empresa atraviesa "una tragedia".

Ahora, con la incorporación del abogado Rafael Silva a la causa, la defensa de las víctimas buscará que la Fiscalía disponga nuevas diligencias técnicas para determinar si esa hipótesis inicial se corresponde con la mecánica del siniestro o si existen otros elementos que permitan reconstruir cómo ocurrió el choque.