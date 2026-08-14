La CARP adjudicó las obras de dragado de mantenimiento del Canal Martín García a Jan de Nul

La Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) firmó el contrato con Jan de Nul para la ejecución de las obras de dragado de mantenimiento, ensanche y eventuales mejoras del Canal Martín García.
El acuerdo tendrá una duración inicial de cinco años, con opción de prórroga por el mismo plazo, y permitirá asegurar el mantenimiento de las condiciones de navegación, la ejecución de las obras de ensanche y mejoras adicionales como la profundización del canal.
La compañía belga añadió en un comunicado que el contrato comprende el dragado entre el kilómetro 39, en Barra del Farallón, y el kilómetro 0 del río Uruguay y además incluye futuras mejoras que determine la comisión.
Jan de Nul indicó que el Martín García es una infraestructura estratégica para Uruguay, Argentina y la región.
“El mantenimiento de sus condiciones de navegación resulta fundamental para la seguridad y la eficiencia del transporte marítimo y fluvial, la conectividad de los puertos ubicados aguas arriba y la competitividad del comercio exterior”, expresó.