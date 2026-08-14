Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
nubes
Sábado:
Mín  12°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / CARP

La CARP adjudicó las obras de dragado de mantenimiento del Canal Martín García a Jan de Nul

El contrato tiene una duración de cinco años y puede prorrogarse por el mismo período

14 de agosto de 2026 15:48 hs
Dragado del canal Martín García
Dragado del canal Martín García PRESIDENCIA

El acuerdo tendrá una duración inicial de cinco años, con opción de prórroga por el mismo plazo, y permitirá asegurar el mantenimiento de las condiciones de navegación, la ejecución de las obras de ensanche y mejoras adicionales como la profundización del canal.

La compañía belga añadió en un comunicado que el contrato comprende el dragado entre el kilómetro 39, en Barra del Farallón, y el kilómetro 0 del río Uruguay y además incluye futuras mejoras que determine la comisión.

Más noticias

"No somos trabajadores de segunda": el Sunca ratificó el acuerdo y avanzó hacia las 40 horas sin pérdida de salario

Lobraus contra Gandini: Fiscalía archivó denuncia penal por falta de pruebas

Jan de Nul indicó que el Martín García es una infraestructura estratégica para Uruguay, Argentina y la región.

El mantenimiento de sus condiciones de navegación resulta fundamental para la seguridad y la eficiencia del transporte marítimo y fluvial, la conectividad de los puertos ubicados aguas arriba y la competitividad del comercio exterior”, expresó.

Las más leídas

Feriado no laborable del 17 de agosto en Uruguay: quiénes tienen fin de semana largo y cómo se paga en caso de trabajar

La foto que publicó Diego Forlán en el Complejo Celeste y que cambia las formas implantadas por Marcelo Bielsa en la selección uruguaya

"Politizan todo": Galiana, exdirector del Pereira Rossell, salió al cruce de Álvaro Danza por obras en el hospital

El primer problema que debe resolver Diego Forlán en la selección uruguaya, el arco: la falta de referentes y quiénes son los nuevos goleros

Temas

CARP dragado Jan de Nul

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos