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Trabajador despedido reclamó por haberes adeudados: el exjefe lo subió a una camioneta, lo golpeó con un bate y le hizo borrar chats

El denunciado fue condenado por violencia privada, pero consiguió cambiar la prisión por libertad a prueba y tendrá prohibido acercarse o comunicarse con la víctima

14 de agosto de 2026 15:46 hs
Frontera de Chuy y Chuí, archivo.&nbsp;

Frontera de Chuy y Chuí, archivo. 

D. VILA

Un hombre que había trabajado como guardia de seguridad en un local comercial del Chuí reclamó a su exempleador brasileño por haberes adeudados, pero cuando llegó al lugar al que lo habían citado fue subido a una camioneta, obligado a borrar mensajes y golpeado con un bate de béisbol.

La Jefatura de Policía de Rocha señaló en un comunicado que el trabajador de 30 años fue citado a una estación de servicio de la ciudad brasileña Chuí. Una vez allí, su exempleador (de 31 años) lo hizo subirse a una camioneta manejada por otra persona y tomó la ruta hacia una zona rural.

En el trayecto, el exempleador amenazó de muerte al trabajador y le obligó a borrar chats de su celular. Al final del trayecto, al bajar en la zona rural, el propietario del local comercial golpeó con un bate de béisbol al extrabajador, que logró huir hacia un campo lindero.

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La Policía de Rocha señaló en el comunicado que poco después —luego de una llamada telefónica que la víctima logró hacer— ubicó al denunciado en su vehículo, junto al bate de béisbol con el que había cometido la agresión.

El hombre fue finalmente condenado por violencia privada y deberá cumplir con tres meses de libertad a prueba. Deberá fijar domicilio, presentarse una vez por semana a la seccional, hacer trabajo comunitario dos horas semanales por tres meses, y quedar sujeto a la vigilancia policial.

También tiene prohibido acercarse a un radio de 200 metros de la víctima y establecer cualquier tipo de comunicación por los tres meses que dura la condena.

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