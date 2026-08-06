Sinae explicó qué implica la alerta roja para zonas costeras de Canelones, Maldonado y Rocha y qué pasa con las clases

El director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Leandro Palomeque , explicó por qué el Poder Ejecutivo decidió decretar la alerta roja para localidades costeras de Canelones, Maldonado y Rocha , pese que, a nivel meteorológico , el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) mantiene una advertencia de color naranja.

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Palomeque explicó en rueda de prensa que Inumet mantiene la alerta por vientos muy fuertes y persistentes en nivel naranja porque en términos climáticos "no alcanza los umbrales para el nivel rojo" , pero que el Poder Ejecutivo tomó en cuenta otros factores para emitir el decreto, que además limita la movilidad mientras tenga vigencia.

Todo esto ocurre ante la llegada de un ciclón extratropical , que provoca los vientos muy fuertes y persistentes con rachas que podrían alcanzar los 120 kilómetros por hora .

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Gobierno decretó la alerta roja para localidades costeras de Canelones, Maldonado y Rocha ante la llegada del ciclón extratropical

En el caso de la alerta roja decretada por el gobierno, abarca desde las 21:00 hasta las 04:00. Pero la alerta naranja de Inumet comenzó a las 18:00 y cesará a las 06:00. Montevideo no está incluido en la alerta roja, pero sí en la naranja.

Palomeque señaló que uno de los motivos por los cuales se decidió decretar la alerta roja es para evitar el desplazamiento innecesario de personas mientras dure el fenómeno climático.

"Se suspenden los espectáculos o lugares de concurrencia masiva durante el horario en que está establecida la alerta roja y se insta a los privados que adopten las mismas medidas para evitar el desplazamiento de las personas por motivos laborales o que no estén vinculados a su actividad personal", señaló el director del Sinae.

Si bien no hay una prohibición de desplazamiento, se busca que no se produzca ese "desplazamiento innecesario".

Por otra parte, Palomeque aclaró que las clases el día viernes se podrán dictar con normalidad.

"Estamos hablando que finaliza a las 04:00 (la alerta roja) por lo cual todas las actividades se van a mantener (el viernes), porque se estima que (el ciclón) pierda fuerza sobre ls 02:00 y salga del territorio alrededor de las 03:00 y 04:00", estimó.

Los servicios de emergencia esperan un número "significativo" de caída de árboles, columnas y demás. A lo largo de la jornada y en distintos puntos del país ya se registraron eventos de este tipo.

Este viernes, en tanto, se reunirá en Torre Ejecutiva la Junta Nacional de Emergencias y Reducción de Riesgos. Participarán en esa actividad el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y representantes de varios ministerios. Se espera que allí se evalúe el paso del ciclón extratropical y sus daños.

Es un ámbito donde el Poder Ejecutivo coordina las políticas públicas para la reducción del riesgo y la atención ante emergencias y desastres, según indicó Presidencia de la República.

Localidades alcanzadas por la alerta roja del gobierno

El decreto del Poder Ejecutivo aclara que estas son las localidades principales, pero que la alerta también abarca a las "circundantes". Esta alerta rige entre las 21:00 del jueves y las 04:00 del viernes.

Canelones: Estación Atlántida, Estación La Floresta.

Maldonado: Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Tesoro, Gregorio Aznárez, La Capuera, Maldonado, Nueva Carrara, Pan de Azúcar, Parque Medina, Pueblo Solis, San Carlos.

Rocha: 19 de Abril, Castillos, Puente Valizas y Rocha.

Principales localidades afectadas por la alerta naranja de Inumet

Esta alerta rige desde las 18:00 del jueves y hasta las 06:00 del viernes.

Canelones: todo el departamento.

Cerro Largo: Lago Merín.

Durazno: Sarandí del Yí.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cardal, Casupá, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Nico Pérez, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Lavalleja: todo el departamento.

Maldonado: todo el departamento.

Montevideo: todo el departamento.

Rocha: todo el departamento.

San José: Capurro, Ciudad del Plata, Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.

Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, María Albina, Mendizábal, Treinta y Tres, Valentines, Vergara y Villa Sara.