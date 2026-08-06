Científicos propone reducir la población mundial a la mitad para "salvar" el planeta

Un estudio publicado en la revista científica Sustainable Development reavivó el debate sobre el impacto del crecimiento demográfico en el medio ambiente al plantear que una reducción significativa de la población mundial podría facilitar el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad y disminuir la presión sobre los recursos naturales.

El trabajo, presentado el 26 de julio, sostiene que, con los actuales niveles de consumo, un índice global habitacional cercano a la mitad de la actual permitiría operar con mayor facilidad dentro de los límites ecológicos del planeta.

La investigación no propone medidas coercitivas ni una disminución inmediata de la cantidad de habitantes. En cambio, plantea un escenario de largo plazo basado en una reducción gradual de la natalidad mediante decisiones voluntarias, acceso universal a la planificación familiar, educación y cambios en los patrones de consumo.

Población humana mundial e Índice Planeta Vivo 1970–2020; la abundancia de 1970 se indexa como 1,0. Los datos de población provienen de UNDESA ( 2024 ). Índice Planeta Vivo, del Fondo Mundial para la Naturaleza ( 2024 ).

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Los autores consideran que el camino de reducción podría aliviar la presión sobre los ecosistemas y favorecer un desarrollo más sostenible.

¿Qué dice el estudio que propone reducir la población mundial a la mitad para "salvar" el planeta?

Los investigadores que impulsan la propuesta sostienen que una población mundial más reducida facilitaría el abastecimiento de alimentos, agua y energía, disminuiría la pérdida de biodiversidad y reduciría la presión sobre los ecosistemas. El planteo parte de la premisa de que el planeta posee límites biofísicos y que la demanda de recursos aumenta a medida que crece la población, especialmente cuando también se incrementan los niveles de consumo.

Sin embargo, otros estudios científicos advierten que centrar el debate exclusivamente en la cantidad de habitantes puede ofrecer una visión incompleta. Investigaciones publicadas en Nature Sustainability concluyen que el impacto ambiental depende en gran medida de las desigualdades en el consumo y de la utilización de energía y recursos, ya que los países con mayores ingresos concentran una parte desproporcionada de la presión sobre los límites planetarios.

En la misma línea, un análisis difundido por Nature señala que el 20% de las naciones más ricas, donde vive alrededor del 15% de la población mundial, genera más del 40% del exceso ecológico anual, mientras que los países de menores ingresos soportan la mayor parte de las carencias sociales. Ese trabajo plantea que la reducción del impacto ambiental requiere transformaciones en los sistemas productivos, el consumo y la distribución de los recursos, además de cambios demográficos.

Los autores del estudio publicado en Sustainable Development remarcan que cualquier disminución de la población debería producirse mediante procesos voluntarios y respetando los derechos humanos. Entre las herramientas mencionadas figuran el acceso a métodos anticonceptivos, la igualdad de género, la educación y políticas que permitan a las familias decidir libremente el número de hijos.

Las proyecciones de Naciones Unidas indican que la tendencia mundial continuará en alza durante varias décadas antes de estabilizarse y comenzar un descenso gradual hacia finales del siglo.