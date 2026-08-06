Gmail dejará de permitir enviar correos electrónicos desde direcciones externas a partir de enero de 2027

Gmail dejará de ofrecer la función 'Enviar como' a partir de enero de 2027, con lo que dejará de permitir enviar correos electrónicos desde otros servicios de mensajería como Yahoo, Outlook o Hotmail, así como desde alias laborales, a través de la cuenta principal de Gmail.

La plataforma de Google ha compartido su intención de descontinuar algunas funciones que "requieren recursos de mantenimiento desproporcionados", en su compromiso de garantizar que Gmail siga siendo una "plataforma segura, inteligente y fácil de usar".

En este marco, la tecnológica ha anunciado que llevará a cabo algunos cambios en la forma en que Gmail maneja las cuentas de correo electrónico externas, que comenzarán a aplicarse en enero de 2027.

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Entre estos cambios, se cesará la función de 'Enviar correo electrónico como', por lo que los usuarios ya no podrán enviar correos electrónicos desde direcciones externas a Gmail, tal y como lo ha especificado en su página de soporte.

Concretamente, esta función permite enviar correos electrónicos desde otras cuentas ajenas a Gmail, como pueden ser Yahoo, Outlook o Hotmail, así como desde alias laborales, a través de la propia plataforma de Gmail.

Este servicio es comúnmente utilizado por los usuarios, que agregan y sincronizan sus cuentas de servicios externos a la plataforma de Gmail para gestionar las bandejas de entrada desde un mismo lugar más fácilmente.

Siguiendo esta línea, también cabe matizar que, desde ese momento, Gmail ya no recuperará correos electrónicos de cuentas externas en la cuenta de Gmail principal.

No obstante, Google ha aclarado que, a pesar de cesar esta función, no se verán afectados los alias de Gmail a Gmail, ni la función de 'Enviar correo electrónico como' de Google Workspace, por lo que seguirá estando disponible para los usuarios suscritos a este servicio.

Además, para acceder a la cuenta de correo electrónico externa, Google ha especificado que los usuarios pueden optar por utilizar una aplicación de correo dedicada, un cliente de correo para ordenadores o continuar utilizando la 'app' de Gmail para dispositivos móviles.

"No cambiará el acceso a través de la 'app' de Gmail para dispositivos móviles en Android, iPhone y iPad. Puedes seguir agregando y usando cuentas que no sean de Google en la 'app' de Gmail para dispositivos móviles como lo haces actualmente", ha aclarado Google. Sin embargo, no se podrán enviar ni sincronizar correos desde la cuenta de Gmail.

Finalmente, también a partir de enero de 2017, la tecnológica cesará la herramienta Gmailiza, que permite aplicar funciones de Gmail a la cuenta de correo electrónico externa. Por ejemplo, la protección contra spam o la organización de Recibidos.