El juvenil venezolano que llegó a Nacional desde Newell's de Argentina, donde se exilió con su familia y debutó en Primera

La Tercera división de Nacional , que dirige Rafael García, cuenta con un nuevo jugador extranjero que en las últimas horas llegó a la Ciudad Deportiva Los Céspedes: el venezolano Andrew Pereira .

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Este atacante de 19 años se sumó a los entrenamientos de los tricolores tras llegar a Uruguay procedente de Newell’s Old Boys de Rosario, club en el que ya debutó en Primera.

Desde Nacional confirmaron a Referí su llegada al club, sin costo hasta fin de año, y explicaron que está a prueba, como tantos juveniles que son evaluados y luego definir su continuidad o no.

Nacido el 11 de enero de 2007 y con 1.70 metros de altura, el futbolista formó parte de la selección sub 17 de Venezuela que jugó el Sudamericano 2023 y también disputó el torneo COTIF L'Alcúdia con la sub 20 vinotinto .

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De Venezuela a Argentina

Pereira nació en Venezuela y llegó de niño a Argentina junto a su familia para instalarse en la ciudad de Funes, según informó el portal InfoFunes.

Sus buenas condiciones lo llevaron a probarse en Newell’s, donde hizo formativas hasta llegar a Primera.

En enero de 2025 firmó su primer contrato profesional hasta diciembre de 2027 y en el mes de mayo tuvo su debut en la principal categoría por la Copa Argentina, dirigido por Christian “Ogro” Fabbiani, al ingresar ante Defensa y Justicia.

Andrew Pereira, a sus 18 años y con el dorsal 44 hace su debut profesional con el primer equipo de Newell's Old Boys en la Copa Argentina. Su equipo lo ganó 0-2 ante Defensa y Justicia. pic.twitter.com/5LBlILVOa4 — lex Yánez (@AlexYanezFC) May 23, 2025

En esa temporada también tuvo cuatro convocatorias por la Liga Profesional, pero no ingresó.

Andrew Pereria, juvenil venezolano a prueba en Nacional

Días atrás, en julio, Newell’s Old Boys rescindió su contrato con el futbolista que quedó en condición de libre al no tener muchas oportunidades.

6ta | QUÉ GOLAZO ANDREW



Andrew Pereira lleva 4 goles este torneo, todos en AFA. pic.twitter.com/TUfK9T4Yyj — Necesidad Extrema (@NecesidadEXT) October 12, 2024

“No estaba siendo muy tenido en cuenta y tratamos de buscar otros aires, otros clubes”, señalaron desde el entorno del jugador a InfoFunes.

Andrew Pereira tendrá su primera convocatoria en Primera, tal como marca @agustinmalves



El Volante venezolano cat. 2007 estará en el banco de suplentes mañana ante Argentinos. Podrá ser el 2do jugador nacido en ese año en debutar con NOB en la máxima división tras Facundo Guch. pic.twitter.com/4gF82lt7Jc — Necesidad Extrema (@NecesidadEXT) April 10, 2025

El jugador sonó para dos equipos de su país, Monagas y Estudiantes de Mérida, que intentaron repatriarlo, pero finalmente se decantó por la posibilidad de llegar al fútbol uruguayo para probar suerte en Nacional.