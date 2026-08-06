Balas de gomas, caballos y demoras: los disturbios que se generaron en el ingreso de hinchas de Peñarol a la Tribuna Ámsterdam en la final del Torneo Intermedio

Disturbios en el ingreso de hinchas de Peñarol a la Tribuna Ámsterdam en la final del Torneo Intermedio

La final del Torneo Intermedio que este miércoles disputaron Peñarol y Wanderers en el Estadio Centenario, con triunfo carbonero por 5-1, tuvo disturbios en la zona de acceso a la Tribuna Ámsterdam, sector para hinchas aurinegros, previo al partido.

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En esa zona hubo aglomeraciones y demoras para los ingresos, lo que llevó a que se ocasionaran disturbios que promovieron la intervención policial.

Disturbios en el ingreso de hinchas de Peñarol a la Tribuna Ámsterdam en la final del Torneo Intermedio Según se pudo ver en videos, hubo detonaciones de balas de goma y presencia de efectivos montados a caballo y con palos en sus manos, lo que generó tensión e insultos por parte de los aficionados.