La final del Torneo Intermedio que este miércoles disputaron Peñarol y Wanderers en el Estadio Centenario, con triunfo carbonero por 5-1, tuvo disturbios en la zona de acceso a la Tribuna Ámsterdam, sector para hinchas aurinegros, previo al partido.
Balas de gomas, caballos y demoras: los disturbios que se generaron en el ingreso de hinchas de Peñarol a la Tribuna Ámsterdam en la final del Torneo Intermedio
Hubo aglomeraciones y demoras para los ingresos, lo que llevó a que se ocasionaran disturbios