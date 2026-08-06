Riesgo de tornados en Uruguay: qué condiciones hacen posible este fenómeno, según Metsul

El organismo meteorológico brasileño Metsul advirtió que, si bien el principal riesgo para Uruguay durante las próximas horas serán los vendavales y las tormentas severas , las condiciones atmosféricas también son favorables para la formación de tornados aislados , especialmente durante el avance de la línea de inestabilidad asociada al ciclón extratropical .

El organismo aclara que el riesgo es menor que el registrado la semana pasada en Rio Grande do Sul , cuando se produjo un tornado en el noroeste de ese estado brasileño, aunque considera que el escenario previsto presenta varios ingredientes que favorecen la rotación de las tormentas.

Según el análisis de Metsul, el riesgo surge por la combinación de varios factores meteorológicos.

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El primero es una intensa corriente en chorro de baja altura , que transporta aire muy cálido y húmedo desde el norte de Argentina, Paraguay y el centro-oeste de Brasil hacia Uruguay y el sur de Brasil, aportando la energía necesaria para el desarrollo de tormentas severas.

A esto se suma el avance de una línea de inestabilidad por delante del frente frío asociado a la formación del ciclón extratropical. El ingreso de aire frío obliga al aire cálido y húmedo a ascender rápidamente, favoreciendo la formación de nubes de gran desarrollo vertical y tormentas intensas.

Sin embargo, Metsul señala que el ingrediente más importante es la elevada cizalladura del viento, es decir, la fuerte variación en la velocidad y la dirección del viento entre la superficie y los niveles superiores de la atmósfera.

Ese fenómeno favorece que las corrientes ascendentes comiencen a girar y puedan desarrollarse supercélulas, el tipo de tormenta más frecuentemente asociado a la formación de tornados.

El principal peligro siguen siendo los vendavales

Pese a la posibilidad de tornados, la empresa meteorológica remarca que ese no será el fenómeno predominante.

Según el informe, el mayor riesgo continúa siendo el paso de una potente línea de inestabilidad con ráfagas de viento muy intensas, que en Uruguay podrían alcanzar entre 100 y 150 km/h en forma localizada.

Metsul subraya que la posibilidad de tornados no implica que se produzcan numerosos eventos ni que todas las tormentas los generen, sino que el ambiente atmosférico presenta características similares a las observadas en otros episodios de tiempo severo en el sur de Brasil.

Además de los vientos, el sistema también podrá dejar lluvias intensas en cortos períodos, caída de granizo, abundante actividad eléctrica e inundaciones urbanas, aunque el rápido desplazamiento del frente reduciría el riesgo de crecidas importantes en los principales ríos.

Finalmente, Metsul reiteró que Uruguay figura entre las zonas de mayor riesgo, junto con el oeste, el centro y el sur del estado brasileño de Rio Grande do Sul, donde se espera que el fenómeno alcance su mayor intensidad durante la tarde y la noche de este jueves.