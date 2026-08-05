Aviso especial de Inumet a la población por tormentas muy fuertes y posterior ciclón extratropical este jueves

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial a la población para este jueves 6 de agosto por tormentas muy fuertes y un posterior ciclón extratropical en las zonas costeras del territorio.
La desmejora empezará sobre la mañana del jueves, indicó el organismo.
Para ese momento se espera que ingrese al país un "frente frío desde el litoral oeste que provocrá tormentas muy fuertes y puntualmente severas".
Estas tormentas, agregó Inumet, afectarán principalmente al litoral oeste, centro y norte del país, aunque se espera que en todo el territorio se registren tormentas y lluvias.
Los acumulados de lluvia esperados por el organismo oscilarán entre los 60 y 80 milímetros, pero podrían ser superados "de forma puntual".
Como es habitual con este tipo de fenómenos, en las zonas de tormenta se podrá registrar caída de granizo e intensa actividad eléctrica.
Por otra parte, desde la tarde del jueves Inumet espera que aumente el viento "debido a la profundización de un ciclón extratropical sobre la región costera del este".
"Este evento afectará al sur del Río Negro, principalmente la zona costera, con vientos persistentes fuertes y muy fuertes de 40 a 70 km/h y rachas entre 70 y 100 km/h, ocasionalmente superiores", advirtió Inumet.
También señaló que aumentará el oleaje de forma significativa.