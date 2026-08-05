Aviso especial de Inumet a la población por tormentas muy fuertes y posterior ciclón extratropical este jueves

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió un aviso especial a la población para este jueves 6 de agosto por tormentas muy fuertes y un posterior ciclón extratropical en las zonas costeras del territorio.

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La desmejora empezará sobre la mañana del jueves, indicó el organismo.

Para ese momento se espera que ingrese al país un " frente frío desde el litoral oeste que provocrá tormentas muy fuertes y puntualmente severas ".

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Estas tormentas, agregó Inumet, afectarán principalmente al litoral oeste, centro y norte del país, aunque se espera que en todo el territorio se registren tormentas y lluvias.

#AvisoALaPoblación por tormentas muy fuertes, puntualmente severas, y posterior formación de un ciclón extratropical desde la mañana del jueves 6 pic.twitter.com/4X0WR8Wm1E — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) August 5, 2026

Los acumulados de lluvia esperados por el organismo oscilarán entre los 60 y 80 milímetros, pero podrían ser superados "de forma puntual".

Como es habitual con este tipo de fenómenos, en las zonas de tormenta se podrá registrar caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

Por otra parte, desde la tarde del jueves Inumet espera que aumente el viento "debido a la profundización de un ciclón extratropical sobre la región costera del este".

"Este evento afectará al sur del Río Negro, principalmente la zona costera, con vientos persistentes fuertes y muy fuertes de 40 a 70 km/h y rachas entre 70 y 100 km/h, ocasionalmente superiores", advirtió Inumet.

También señaló que aumentará el oleaje de forma significativa.