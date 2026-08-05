Hotel, centro de convenciones y espacios comerciales: la inversión de US$ 200 millones que toma forma en Sudamérica

Un grupo empresarial ecuatoriano proyecta una inversión de US$ 200 millones en Paraguay para desarrollar un complejo que incluirá un hotel de gran escala, un centro de convenciones y espacios comerciales.

El proyecto es impulsado por Novacero junto con la marca hotelera Swissotel y contempla la construcción de un desarrollo inmobiliario de usos mixtos.

La iniciativa apunta a sumar infraestructura vinculada al turismo, los negocios y las actividades comerciales en Asunción . El emprendimiento prevé incorporar una propuesta de valor internacional y espacios destinados a eventos corporativos dentro de un mismo complejo.

El anuncio forma parte de un plan de expansión regional del grupo ecuatoriano, que eligió Paraguay para avanzar con una inversión orientada al sector inmobiliario y turístico, según destacó Infonegocios .

Hotel internacional, convenciones y áreas comerciales | ¿Qué se sabe del megaproyecto de inversión que mira Ecuador para Paraguay?

El proyecto contempla la construcción de un hotel de la cadena Swissotel, además de un centro de convenciones y espacios comerciales. La inversión estimada alcanza los US$ 200 millones y estará a cargo del holding Novacero, según la información difundida por la compañía.

La propuesta busca reunir en un mismo espacio servicios de alojamiento, áreas para eventos y sectores comerciales. El centro de convenciones será uno de los componentes principales del desarrollo, con instalaciones destinadas a reuniones empresariales y actividades vinculadas al turismo de negocios.

Presidencia de Paraguay

La llegada de Swissotel representa la incorporación de una marca hotelera internacional al mercado paraguayo. La cadena forma parte del grupo hotelero Accor y cuenta con presencia en distintos países.

“Nos parece que el país tiene condiciones excepcionales respecto al tratamiento de la inversión extranjera y eso nos ha dado mucha tranquilidad. Estamos muy contentos de poder impulsar nuestras inversiones hacia Paraguay”, señaló el directivo de Holding Swissôtel, José Miguel Coo.

El emprendimiento se suma a los proyectos privados que buscan ampliar la infraestructura disponible en Asunción mediante complejos que combinan distintos usos, como hotelería, comercio y espacios para empresas.

Con la participación de capital extranjero, todavía no se informaron todos los detalles vinculados a su ubicación y cronograma de ejecución.

El conglomerado ecuatoriano al que pertenecen ambas empresas, combina inversiones en hotelería, desarrollo inmobiliario, construcción e infraestructura, y opera hoteles de alta gama en ciudades como Quito, Lima y Santa Cruz.