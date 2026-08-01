"El terrorismo no intimidará a Colombia": camión bomba explotó en Cúcuta seis días antes de la asunción de Abelardo de la Espriella y hay al menos 11 heridos

Un camión bomba explotó este sábado junto a una estación de policía en la ciudad colombiana de Cúcuta , cerca de la frontera con Venezuela y a unos 400 kilómetros de Bogotá, seis días antes de la investidura del presidente electo Abelardo de la Espriella .

En la madrugada del sábado los reporteros de la agencia AFP registraron el vehículo en llamas, fachadas destruidas y los alrededores con policías, militares y pobladores que se acercaban a la escena del atentado.

La gobernación del departamento de Norte de Santander, donde ocurrió el ataque, dio un balance de lesionados preliminar de ocho policías y tres civiles , en medio de la peor ola de violencia en la última década en Colombia.

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"Es un hecho atroz, violento (...) y es lamentable lo que pasó", declaró a la prensa George Quintero, secretario de Seguridad del departamento.

Las autoridades ofrecen una recompensa equivalente a más de 32.000 dólares por información que conduzca a la captura de los responsables.

"El terrorismo no intimidará a Colombia"

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, condenó con "absoluta firmeza" el atentado con bomba ocurrido el sábado contra una estación de policía cerca de la frontera con Venezuela a seis días de su posesión.

"Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional (...) El terrorismo no intimidará a Colombia ni doblegará la voluntad de los colombianos de vivir en paz y con seguridad", dijo en X el presidente electo sobre la explosión de un camión bomba la ciudad de Cúcuta, que dejó al menos 11 heridos entre policías y civiles.

"Los responsables deberán ser identificados, capturados y llevados ante la justicia con todo el peso de la ley. A nuestros héroes de la Fuerza Pública: no están solos", agregó.

Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional. Mi solidaridad con los uniformados heridos, sus familias y con todos los ciudadanos que hoy viven momentos de angustia.



El terrorismo no intimidará a Colombia ni… https://t.co/awvUm1WaLf — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 1, 2026

De la Espriella, figura de la extrema derecha, asumirá el poder el 7 de agosto en la ciudad de Cali en reemplazo de Gustavo Petro, el primer presidente izquierdista en la historia del país.

Con el apoyo del gobierno de Donald Trump, este abogado millonario prometió intensificar la lucha contra las guerrillas y otras organizaciones narcotraficantes que avivan la peor ola de violencia en la última década en el país, principal productor de cocaína del mundo. Para lograr sus objetivos, De la Espriella planea forjar una alianza militar con Estados Unidos y también con Israel.

La investidura de De la Espriella contará con uno de los mayores despliegues de seguridad previstos para esta ceremonia, con un dispositivo de unos 11.000 soldados y policías que realizarán operaciones terrestres, aéreas y marítimas.

La posesión presidencial se realiza tradicionalmente en la sede del Congreso en Bogotá, pero el mandatario electo solicitó trasladar la ceremonia a Cali, en el suroeste del país, una región golpeada por los choques entre bandas narcotraficantes y guerrilleros. De la Espriella buscaba inicialmente posesionarse en una guarnición militar en el conflictivo departamento del Cauca, pero Petro no autorizó la iniciativa.

Las guerrillas han lanzado advertencias al presidente electo, que prevé romper con las negociaciones de paz que sostenía Petro con diferentes organizaciones armadas.

De la Espriella ha denunciado en diversas ocasiones la existencia de un plan para matarlo.

Las pasadas elecciones estuvieron marcadas por la violencia política y un recrudecimiento del conflicto armado con bombas, drones explosivos y numerosos atentados contra la fuerza pública.

En 2025, el precandidato presidencial y senador de derecha Miguel Uribe Turbay fue baleado en un acto en Bogotá y posteriormente falleció.

Con información de AFP