El nuevo transporte eléctrico que llega a Sudamérica y conectará a toda una ciudad de norte a sur

La Ciudad de Buenos Aires avanza con la incorporación de un nuevo sistema de transporte eléctrico que buscará unir el distrito de norte a sur con un recorrido transversal.

Se trata del TramBus , un vehículo que funcionará con neumáticos, circulará por carriles exclusivos y combinará características de un colectivo eléctrico y un tranvía urbano.

La primera línea del proyecto, denominada T1, conectará la estación Sáenz , en Nueva Pompeya, con el Aeroparque Jorge Newbery .

El sistema forma parte del esquema de movilidad urbana porteño y está pensado como complemento de la red de subterráneos y otros medios de transporte.

La implementación de la T1 está prevista para fines de 2026, mientras que las primeras unidades ya comenzaron etapas de prueba piloto.

¿Cómo funcionará el TramBus de Buenos Aires?

El TramBus será un modo de transporte 100% eléctrico que no necesitará vías ferroviarias para circular. A diferencia de un tranvía tradicional, utilizará neumáticos convencionales, aunque tendrá una infraestructura similar a la de un corredor de transporte masivo: carriles preferenciales, paradores específicos y prioridad semafórica en distintos cruces.

La T1 fue definida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como la columna vertebral del proyecto. Su recorrido atravesará distintos barrios porteños y conectará zonas del sur, centro y norte.

El trazado comenzará en el Centro de Trasbordo Sáenz, en Nueva Pompeya, y continuará por avenidas como Sáenz, La Plata, Rivadavia, Ángel Gallardo y Juan B. Justo hasta llegar a la zona de Costanera y Aeroparque Jorge Newbery. En sentido contrario, el circuito regresará por Costanera Rafael Obligado, Dorrego, Juan B. Justo, Honorio Pueyrredón y José María Moreno.

Recorrido T1 Trambús

El proyecto contempla una conexión con cinco líneas de subte y con estaciones ferroviarias pertenecientes a los ramales Mitre, Belgrano, San Martín y Sarmiento. Según la información oficial, el servicio beneficiará a unos 50.000 pasajeros diarios y tendrá una frecuencia estimada de un vehículo cada cuatro minutos en hora pico.

El TramBus fue diseñado como parte de una estrategia de incorporación de tecnologías eléctricas al transporte público. Los vehículos no utilizarán combustibles tradicionales y permitirán disminuir las emisiones contaminantes y el nivel de ruido asociado a la circulación urbana.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, presentó el sistema como una alternativa para mejorar la conexión entre distintos sectores de Buenos Aires y ampliar la oferta de transporte en superficie.

Además del corredor T1, el desarrollo del sistema incluye pruebas técnicas para evaluar el funcionamiento de las unidades y su integración con la infraestructura vial existente. Una de las primeras experiencias se realizó sobre el ramal C de la línea 34 de colectivos, donde comenzaron a circular unidades de prueba.