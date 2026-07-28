El nuevo coloso de concreto que podría alterar la rotación de la Tierra: qué se sabe del proyecto

La posibilidad de que una represa pueda modificar, aunque sea de manera imperceptible, la rotación de la Tierra volvió a generar interés tras conocerse nuevos detalles sobre Grand Inga , el megaproyecto hidroeléctrico que la República Democrática del Congo impulsa sobre el río Congo .

Si se completa en todas sus etapas, será la central hidroeléctrica más grande del mundo y superará a la china de las Tres Gargantas , hasta ahora la mayor instalación en su tipo.

La comparación con la obra asiática no es casual. Estudios difundidos por la NASA concluyeron que el enorme volumen de agua almacenado modificó mínimamente la distribución de la masa del planeta, con un efecto medible sobre la duración del día y la posición del eje terrestre.

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Grand Inga se desarrollará en los rápidos de Inga , sobre el río Congo , a unos 225 kilómetros de Kinshasa . A diferencia de una única represa monumental, el plan contempla un complejo de varias centrales hidroeléctricas que se construirán por etapas.

Las primeras fases, Inga 1 e Inga 2, ya están en funcionamiento desde las décadas de 1970 y 1980. El proyecto prevé continuar con Inga 3 y completar posteriormente nuevas etapas hasta conformar un sistema capaz de generar alrededor de 40 a 42 gigavatios (GW) de electricidad. Si ese objetivo se concreta, duplicará la capacidad instalada de la presa de las Tres Gargantas, en China, que alcanza unos 22,5 GW.

La magnitud de la iniciativa también se refleja en su costo. Distintas estimaciones sitúan la inversión total en torno a los US$ 80.000 millones, lo que la convertiría en una de las obras de infraestructura más caras.

El objetivo es aprovechar el enorme caudal del río Congo (el segundo del mundo por volumen de agua, detrás del Amazonas) para abastecer de electricidad a la República Democrática del Congo y exportar energía a otros países africanos.

¿Por qué una represa podría alterar el eje de la Tierra?

La idea no significa que el planeta vaya a inclinarse de forma perceptible ni que cambie su movimiento de manera peligrosa. Lo que explican los geofísicos citados por el portal Gizmodo es que cualquier redistribución muy grande de masa sobre la superficie terrestre modifica levemente el momento de inercia, un principio físico comparable al comportamiento de un patinador que gira más rápido o más lento según la posición de sus brazos.

Ese fue el caso de la presa de las Tres Gargantas. Según cálculos difundidos por la NASA y retomados por distintos investigadores, el llenado del embalse desplazó una enorme cantidad de agua hacia una mayor altura sobre el nivel del mar, provocando un alargamiento del día de aproximadamente 0,06 microsegundos y un desplazamiento del eje terrestre de cerca de dos centímetros. Se trata de valores que solo pueden detectarse mediante instrumentos científicos y que no tienen consecuencias para la vida cotidiana.

En caso de completarse, Grand Inga podría almacenar un volumen de agua aún mayor y generar un efecto físico del mismo tipo. Sin embargo, hasta el momento no existe un estudio científico que haya calculado cuál sería ese eventual impacto, ya que la obra todavía no fue construida en su totalidad. La comparación surge por analogía con lo ocurrido en China y no porque exista una proyección oficial sobre el proyecto africano.

Tres Gargantas, la central hidroeléctrica más grande del mundo

Más allá de su potencial energético, Grand Inga también genera debate por sus implicancias económicas, ambientales y sociales.

Diversos estudios académicos advierten que una obra de semejante escala requerirá una financiación extraordinaria y plantean interrogantes sobre su viabilidad económica, además de los posibles impactos sobre comunidades locales, ecosistemas y el uso del agua en la cuenca del Congo.

Un estudio publicado en MDPI sostiene que el proyecto podría convertirse en una herramienta clave para reducir el déficit energético de África y favorecer el desarrollo industrial del continente, siempre que vaya acompañado por inversiones en redes de transmisión y acceso a la electricidad para la población.