Dónde está el edificio más grande del mundo: tiene 1,7 millones de metros cuadrados

El edificio más grande del mundo , medido por superficie total construida, se encuentra en la ciudad de Chengdu , en la provincia china de Sichuan .

Se trata del New Century Global Centre , un complejo de usos múltiples que cuenta con alrededor de 1,7 millones de metros cuadrados de superficie y combina centros comerciales, hoteles, oficinas, espacios de entretenimiento y áreas recreativas dentro de una misma estructura.

Inaugurado en 2013, fue desarrollado en la zona de Tianfu New Area, convirtiéndose en una de las construcciones más grandes del planeta por sus dimensiones. Aunque no es el más alto del mundo, su enorme extensión interior lo posicionó como una de las grandes obras de arquitectura contemporánea.

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El complejo tiene aproximadamente 500 metros de largo, 400 metros de ancho y una altura cercana a los 100 metros. Su estructura alberga 18 niveles y fue diseñada para funcionar como una ciudad bajo techo, con múltiples servicios concentrados en un solo espacio.

Dentro del edificio funcionan locales comerciales, restaurantes, oficinas, hoteles, salas de conferencias y zonas destinadas al ocio. Uno de sus principales atractivos es un parque acuático cubierto con una playa artificial, además de espacios de entretenimiento que buscan ofrecer actividades durante todo el año, según el reporte de Chinadiscovery.com.

El diseño del New Century Global Centre estuvo a cargo del estudio Shenzhen Zhongshen Architects Designing y fue impulsado por el empresario chino Deng Hong, vinculado al grupo Entertainment and Travel Group (ETG). La construcción comenzó en 2010 y finalizó en 2013.

El complejo supera en tamaño interior a otros edificios destacados, como la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Dubái o grandes centros comerciales internacionales.

El concepto del coloso chino fue crear un espacio capaz de reunir actividades comerciales, laborales, turísticas y de entretenimiento sin necesidad de salir del complejo. Por sus dimensiones, algunas comparaciones lo ubican como una estructura capaz de albergar varias edificaciones emblemáticas dentro de su superficie.

Además de sus áreas comerciales y recreativas, el edificio cuenta también con conexiones de transporte y se encuentra integrado al desarrollo urbano de Chengdu, una de las ciudades más importantes del suroeste de la nación asiática.