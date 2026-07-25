Por qué aseguran que "cambió" la rotación de la Tierra y que en un futuro lejano los días podrían llegar a durar 25 horas

La rotación de la Tierra cambia constantemente y, aunque durante la vida humana esos movimientos resultan imperceptibles, los científicos estudian desde hace décadas cómo varía la velocidad con la que el planeta gira sobre su eje.

De ese análisis surgió una afirmación que generó interés en los últimos días: en un futuro lejano los días podrían llegar a durar 25 horas . Sin embargo, no se trata de una modificación que vaya a ocurrir próximamente, sino de un proceso que demandaría millones de años.

La duración actual de un día terrestre está establecida en 24 horas, aunque en términos astronómicos la rotación no es completamente constante. La Tierra puede acelerar o disminuir levemente su giro por diferentes factores, por lo que algunos días pueden ser unas fracciones de segundo más cortos o más largos.

El principal motivo por el que la rotación terrestre se fue ralentizando a lo largo de millones de años es la interacción gravitatoria con la Luna. La fuerza de marea generada por el satélite natural produce una transferencia gradual de energía que reduce muy lentamente la velocidad de giro del planeta, según detalló el portal Gizmodo .

Cuando la Tierra era más joven, giraba más rápido y los días eran considerablemente más cortos. Con el paso del tiempo, la influencia lunar fue extendiendo la duración de las jornadas. "Los estudios científicos estiman que este proceso continúa en la actualidad, aunque el cambio es extremadamente pequeño: se mide en milisegundos por siglo", amplió el sitio.

Captura Google Trends

Además de la influencia de la Luna, existen otros factores que pueden alterar la rotación terrestre en períodos más cortos, como los movimientos del núcleo del planeta, los océanos, la atmósfera, los terremotos y la distribución de masas debido al derretimiento de los hielos polares.

¿Cuándo podrían durar 25 horas los días?

La posibilidad de que un día terrestre alcance las 25 horas no implica que vaya a ocurrir en las próximas décadas ni siglos. Se trata de una proyección basada en la evolución natural de la rotación del planeta durante escalas de tiempo geológicas.

Los cálculos científicos indican que el alargamiento del día ocurre a un ritmo tan lento que sería necesario esperar millones de años para sumar una hora completa a la duración actual. Por eso, aunque la tendencia general es que la Tierra gire un poco más despacio, la vida cotidiana no tendrá cambios perceptibles por este fenómeno.

Las mediciones actuales se realizan mediante relojes atómicos, observaciones astronómicas y sistemas satelitales capaces de detectar variaciones extremadamente pequeñas en la velocidad de rotación. Estas herramientas permiten ajustar los sistemas de tiempo utilizados en comunicaciones, navegación y tecnología espacial.

Los días también pueden acortarse temporalmente

Aunque la tendencia a largo plazo es una desaceleración, la Tierra también registra períodos en los que gira ligeramente más rápido. En esos casos, algunos días duran unas milésimas de segundo menos que las 24 horas habituales.

Estos cambios momentáneos están relacionados con múltiples factores internos y externos del planeta. Por ese motivo, los científicos aclaran que no existe una transición repentina hacia días más largos, sino una variación continua que se estudia para comprender mejor la dinámica terrestre.

La idea de que la Tierra podría tener días de 25 horas refleja una evolución real del planeta, pero corresponde a un escenario de un futuro extremadamente lejano. Para la humanidad actual, la duración de los días continuará manteniéndose prácticamente igual.