Aumento de casos por meningococo: ¿por qué se vacuna a determinados grupos y qué pasa con las otras edades?

Uruguay atraviesa un "aumento inusual" de casos de enfermedades causadas por la bacteria meningococo , aunque las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) han aclarado que no se trata de un "brote" o "epidemia".

La directora general de Salud del MSP, Laura Llambí , dijo este viernes en Todo un tema de El Observador streaming que más allá de que Uruguay no está ante un "brote ni en niveles de alarma roja", las autoridades definieron "ampliar" la vacunación para "dar más cobertura".

En lo que va del año murieron 7 personas por enfermedades causadas por esta bacteria , cuyas manifestaciones más graves son la meningitis (inflamación de las membranas que envuelven al cerebro y la médula espinal) o la septicemia (infección generalizada que puede provocar la muerte).

Adolescentes de hasta 15 años tendrán que vacunarse contra el meningococo: agenda abrirá el 27 de julio según tramos de edad

Vacunación contra el meningococo: MSP prevé ampliar a otras edades no contempladas con nuevas dosis a fines de agosto

La vacuna contra el meningococo del grupo B (conocida como MenB) se incorporó en el esquema de vacunación obligatorio y gratuito en 2025, con dosis que se aplican a los dos, cuatro y 15 meses de edad en niños nacidos desde el 1° de mayo de 2025 .

Pero en julio del año pasado se decidió incorporar al esquema de vacunación obligatorio y gratuito la vacuna MenFive, que protege contra cinco tipos de meningococo. En ese momento, la inclusión se hizo para niños de 1 año (nacidos a partir de julio de 2024) y de 11 años (nacidos a partir de julio de 2014).

Este 2026, ante el aumento de casos, el MSP resolvió ampliar la vacunación obligatoria y gratuita a los niños de 11 y 12 años. Y resolvió una nueva ampliación más recientemente, cuando comunicó que abriría la agenda de vacunación para el grupo de 9 y 10 años, además del tramo de 13, 14 y 15 años.

La agenda para el grupo de 13, 14 y 15 años abrirá el lunes 27 de julio. Y la agenda para aquellos de 9 y 10 años abrirá el 3 de agosto.

¿Por qué se vacuna a estos grupos y qué pasa con los que quedan por fuera?

"Ningún país incorporó las dos vacunas meningococo para toda la población. Técnicamente no es sostenible. En general, se hacen incorporaciones para determinadas generaciones y a medida que van creciendo empiezan a generar una inmunidad colectiva, de rebaño (...) donde los inmunizados protegen a todos los demás", explicó Llambí.

También dijo que la decisión de 2025 de vacunar al año y a los 11 años contra los cinco tipos de meningococo se basó en "datos técnicos", por ejemplo en que los adolescentes son quienes "pueden diseminar más la infección" y los "bebés pequeños" son los que representan un mayor riesgo de desarrollar una "infección severa".

Consultada sobre otras poblaciones de riesgo, la jerarca del MSP respondió que hay algunos tipos de inmunodeprimidos, como aquellos que tienen déficit del complemento (una enfermedad rara producida por la falta de proteínas clave en la sangre) o que no cuentan con vaso sanguíneo, que pueden ser propensos a desarrollar cuadros graves, por lo que la vacunación para esos casos también está contemplada de forma gratuita.

A raíz del aumento inusual de casos en 2026, Llambí explicó que se decidió "ir un paso más adelante" con el objetivo final de "vacunar a todos quienes están entre los 2 y 18 años". Para ir incorporando a estos grupos llegarán más dosis de la vacuna a fines de agosto.

"Ese es el plan actual, pero se tiene que ir haciendo progresivamente por organización, logística, llegada de vacunas y porque no estamos en una situación de extrema emergencia ni de alarma epidemiológica", sostuvo la médica, especializada en Medicina Interna y Emergentología.

Consultada sobre en qué plazo se alcanzará a cubrir a la población objetivo de 2 a 18 años, Llambí respondió que se irá anunciando "semana a semana" la apertura de agenda por grupos de edad.

"Se va a ir anunciando, probablemente, semana a semana y en los siguientes 15 días podremos agregar de a dos generaciones más, hacia arriba o abajo. Se definirá en función de la vigilancia epidemiológica", señaló.

¿Qué pasa mientras tanto? Quienes no están todavía contemplados en la vacunación gratuita del MSP pueden inmunizarse al acceder la vacuna a través de laboratorios o mutualistas, pero pagando por cada una de las dosis (por lo general hasta tres). Esto, sin embargo, tiene un costo que oscila, por dosis, entre los $ 4 mil y los $ 6 mil, dijo Llambí.

"Nosotros desde el MSP hemos instado tanto a laboratorios como a prestadores a acercar los precios, a bajar el margen de ganancia respecto al costo (...) Hace unos años eran en valores muy caros, ahora están entre los $ 4 y $ 6 mil cada dosis", sostuvo.

Llambí recomendó a las familias con niños que todavía no están contemplados en las edades de vacunación gratuita que sigan "lo que les diga su pediatra o médico de familia".

De todas formas, dijo que es "recomendable que las personas se vacunen" a nivel general, no solo contra el meningococo. Y agregó: "Hay familias que han querido vacunarse tempranamente (contra el meningococo) y lo han hecho por una recomendación que les hizo su pediatra y es correctísima".