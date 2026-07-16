Salud Pública vacunará a alumnos de la escuela del barrio Ituzaingó a la que asistía niña que murió por meningococo

El Ministerio de Salud Pública vacunará a alumnos de la Escuela N° 102 del barrio Ituzaingó a la que asistía niña que murió por meningococo , como también a los niños de la Escuela N° 195 que funciona en la mismas instalaciones por la tarde y al jardín de infantes que está al lado del establecimiento.

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La directora de Inmunizaciones de Salud Pública , Catalina Pírez, contó que la decisión se tomó luego de evaluar que en este centro ocurrieron dos casos de la enfermedad , uno en mayo y el reciente de julio en que murió la niña de 11 años. "Es una estrategia para dar protección al lugar ", dijo la jerarca, aunque los casos sean separados en el tiempo y sin actividad en común entre ambos .

"Esta estrategia de vacunación se suma a las que se tomó el 3 de julio de ampliar la vacunación anti meningocócica , la que incluye el serogrupo C ", agregó la jerarca en rueda de prensa consignada por Subrayado de Canal 10, y detalló que en esa instancia la vacuna "se amplió a los 11 y 12 años" .

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En el caso de estos centros educativos, se decidió que se va a utilizar "la misma vacuna que contiene el serogrupo C , que es el que más circula", afirmó Pírez. "ANEP va a coordinar junto con el ministerio cuando. Pero lo antes posible , en el correr de la semana próxima ", adelantó.

La jerarca participó este jueves en una conversación junto al presidente de la ANEP Pablo Caggiani en la respondieron dudas de los padres de otros alumnos de los centros educativos en cuestión.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, contó que la reciente muerte de esta niña es "el segundo caso" de este centro. "El antecedente es de hace dos meses, otra niña que evolucionó muy bien", detalló la ministra. "Podemos decir que en este centro educativo hay un aumento inusual de los casos", añadió.

"Tuvimos 22 casos en lo que va del año y hemos tenido que lamentar 7 fallecimientos", sentenció Lustemberg.

Qué es el meningococo y cómo reducir los riesgos de la enfermedad

Foto: Leonardo Carreño

El meningococo es una bacteria que puede provocar meningitis o una enfermedad invasiva grave con shock séptico, conocida como púrpura fulminante. En algunos casos también puede causar artritis o neumonía.

El contagio ocurre por contacto directo con secreciones respiratorias de una persona infectada, especialmente mediante besos, tos, estornudos o la convivencia estrecha, así como por compartir utensilios como vasos o cubiertos.

El período de incubación suele ser de cuatro días, aunque puede variar entre dos y diez.

Como forma de reducir el riesgo de enfermedad, el MSP recomienda: