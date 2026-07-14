Justicia condenó en primera instancia a Salud Pública a suministrar medicamento de alto costo a bebé con enfermedad genética

La Justicia condenó en primera instancia al Ministerio de Salud Pública (MSP) a suministrar medicamento de alto costo a Jeremías , un bebé de dos meses que tiene una enfermedad genética conocida como el síndrome de Wiskott-Aldrich .

Sus padres, Luis y Antonella, fueron quienes plantearon el recurso de amparo, que decía que su hijo tenía "riesgo hemorrágico elevado y necesidad de transfusiones" . Por este motivo, solicitaron que se les suministren el medicamento Romiplostim , indicado por el equipo médico tratante para mejorar la patología del niño.

Los familiares expresan que "el medicamento es el único fármaco que puede incluirse en el tratamiento para tratar eficazmente la enfermedad, pero su alto costo de US$ 1.250 es inalcanzable para el núcleo", recoge el fallo judicial, al que accedió El Observador.

"Si no se le proporciona el medicamento, se muere": Gonzalo Moratorio presentó recurso de amparo y la Justicia fallará el lunes

Padres de Jeremías, el bebé con una enfermedad genética única, presentaron recurso de amparo a la Justicia

Por este motivo, la sentencia del lunes condenó a Salud Pública a suministrar a los padres de Jeremías el medicamento " dentro del plazo de 24 horas , en las cantidades prescriptas y por el plazo requerido por su equipo medico tratante debiendo en forma trimestral comunicar la progresión del tratamiento así como su eficacia".

En diálogo con El Observador, Luis y Antonella habían contado en esta nota que no tenían los recursos para el tratamiento, que estaban desempleados y que eran los abuelos del bebé quienes ayudaban a solventar los gastos básicos.

El síndrome de Wiskott-Aldrich es una enfermedad ligada al cromosoma X que afecta en forma prácticamente exclusiva a varones con una incidencia estimada a nivel mundial de 1 a 10 casos por millón de recién nacidos. En el caso de Jeremías, un estudio a su sangre enviado a la India confirmó que sus plaquetas se destruían permanentemente debido a una información genética defectuosa.

Los padres señalaron en el recurso de amparo que estudios médicos demostraron que el Romiplostim presentó en los pacientes una menor tasa de episodios hemorrágicos, menos transfusiones de sangre y mejoría en la calidad de vida que el grupo que recibió el tratamiento estándar.

El recurso de amparo fue presentado debido a que plantearon una solicitud urgente al ministerio pero la cartera respondió negativamente, por lo que acudieron a la Justicia.