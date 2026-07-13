BTG Pactual completó la compra de HSBC por US$ 211 millones e inicia operaciones en Uruguay

El brasileño BTG Pactual anunció el inicio de sus operaciones en Uruguay tras concretar la compra de HSBC por US$ 211 millones .

La transacción incluye la adquisición del 100% del capital social de HSBC en Uruguay e instrumentos adicionales de capital, según informó la compañía a través de un comunicado .

La propuesta de BTG Pactual abarca banca de inversión, crédito corporativo, wealth management y servicios bancarios para personas físicas y empresas.

“Uruguay es un mercado relevante en la región y la conclusión de esta transacción representa un paso importante en la estrategia de crecimiento internacional de BTG Pactual. Llegamos a Uruguay para quedarnos y para crecer juntos. Vemos un enorme potencial en el país y en su gente”, afirma Roberto Sallouti, CEO de BTG Pactual.

La llegada de BTG Pactual al país también refuerza la estrategia del banco de ampliar su presencia en América Latina. Actualmente, la institución cuenta con operaciones en diversos mercados de la región, incluyendo Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Argentina.

Además, tiene presencia en Europa y Estados Unidos. En enero, el banco concluyó la adquisición de M.Y. Safra Bank en EE. UU., pasando a operar con licencia bancaria en el país.