Tras caso de Orsi, edil blanco propone que jerarcas de la IM deban acreditar que están al día con sus tributos

El edil blanco Gonzalo Gómez presentó este lunes ante la Junta Departamental de Montevideo un proyecto de decreto que obliga a toda persona que ocupe un cargo político electivo, de designación política o de particular confianza dentro de la Intendencia de Montevideo a acreditar que se encuentra al día con sus tributos.

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El texto alcanza un abanico amplio de obligaciones: contribución inmobiliaria, patente de rodados, tarifa de saneamiento , tasa general municipal, multas de tránsito y administrativas firmes, y "cualquier otra obligación cuya gestión de cobro corresponda al Gobierno Departamental".

La acreditación deberá presentarse dentro de los 60 días luego de la asunción del cargo y deberá renovarse cada año durante todo el ejercicio del cargo. El edil propone que, quien no regularice su situación en el plazo de gracia de 15 días corridos tras ser intimado, quedará con sus retribuciones retenidas hasta acreditar el cumplimiento.

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La iniciativa llega días después de que el presidente Yamandú Orsi debiera pagar una deuda del Impuesto de Primaria sobre una de sus propiedades en Salinas (Canelones), tras una informe de Radio Carve.

El citado medio también detalló obras de ampliación -entre ellas una piscina- realizadas en la vivienda familiar sin la correspondiente actualización ante la Dirección Nacional de Catastro.

El propio Orsi lo admitió públicamente días después: "Uno a veces se deja estar".

El proyecto presentado en la Junta de Montevideo no menciona a Orsi, sino que busca instalar "un estándar institucional de integridad" aplicable a todos los partidos y jerarquías.