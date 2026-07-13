A 96 años, FIFA conmemoró el debut de la Copa del Mundo en Montevideo en dos canchas "al mismo tiempo"

Un nuevo aniversario del torneo más importante del planeta fútbol volvió a encender las luces sobre sus orígenes en Montevideo, Uruguay. A través de una publicación oficial, la FIFA recordó que el 13 de julio de 1930 -del que hoy se cumplen 96 años-, se disputaron los primeros partidos en la historia de la Copa del Mundo.

El tuit de la máxima entidad destaca el triunfo de Francia por 4-1 ante México y la victoria en paralelo de Estados Unidos sobre Bélgica por 3-0.

Sin embargo, más allá de la estadística, el mensaje vuelve a poner sobre la mesa un dato histórico: el Mundial no comenzó en un solo escenario, sino en dos y de forma estrictamente simultánea.

La admisión de la FIFA respecto a este "doble inicio" resalta una particularidad organizativa irrepetible. Aquel 13 de julio de 1930, al mismo tiempo y en el mismo horario, la gloria del primer silbatazo inicial se dividió entre el desaparecido Estadio Pocitos -propiedad de Peñarol-, donde los franceses se midieron con los aztecas, y el Gran Parque Central de Nacional, testigo del choque entre norteamericanos y belgas.

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Con este recordatorio, queda ratificado institucionalmente que el origen cronológico de la Copa del Mundo fue doble; un bautismo de fuego que necesitó de dos canchas en paralelo para poner en marcha la maquinaria que hoy mueve multitudes globales.

Cinco días después, se inauguró el Estadio Centenario con el triunfo de Uruguay sobre Perú

La publicación oficial, no obstante, incurrió en una curiosa licencia visual que no pasó inadvertida para los entusiastas de la historia futbolística.

Para ilustrar el hito de la jornada, el organismo incluyó dos fotografías del Estadio Centenario. Si bien el Monumento al Fútbol Mundial, decretado así por FIFA el 18 de julio de 1983, es el escenario mítico de aquella primera cita mundialista, la realidad histórica dicta que ese 13 de julio el Centenario aún no estaba listo para rodar el balón debido a los retrasos en las obras edilicias provocados por las lluvias.

El templo uruguayo del fútbol recién se inauguraría cinco días más tarde, el 18 de julio, con el debut de la selección local en el ajustado triunfo de Uruguay por 1-0 sobre Perú con gol del Manco Héctor Castro.

Este sutil desajuste entre el texto descriptivo y las imágenes sirve para agigantar el legado de las verdaderas sedes del debut.

"¿Sabías? Los primeros partidos de la primera Copa del Mundo tuvieron lugar en este día (13 de julio) en 1930). Francia venció a México 4-1, mientras que Estados Unidos derrotó a Bélgica 3-0 al mismo tiempo. Marcando el inicio del torneo de fútbol más grande del mundo", escribieron desde la FIFA en su tuit.

Mientras el Centenario esperaba su momento de gloria para albergar varios partidos e incluso, obviamente, la final, el Estadio de Pocitos y el Gran Parque Central sostenían el peso de inaugurar la competencia en una fría tarde de invierno en el cono sur.

Aquí se puede ver el tuit de la FIFA: