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Escándalo en Senegal tras el Mundial 2026: luego de 10 años descubrieron que el médico era ginecólogo

El presidente de la Federación aseguró en conferencia de prensa que se enteró tarde y que los futbolistas desconfiaban de los cuidados del doctor

13 de julio de 2026 19:32 hs
Abdoulaye Fall, presidente de la federación senegalesa de fútbol

Abdoulaye Fall, presidente de la federación senegalesa de fútbol

FOTO: AFP

Un insólito y bochornoso escándalo sacude los cimientos del fútbol de Senegal tras su llegada al país luego de competir en el Mundial 2026. En las últimas horas, las máximas autoridades de la federación de ese país admitieron de forma pública un error administrativo de dimensiones descomunales: el médico principal de la selección, el Dr. Baye Dame Fedior, ejerció su cargo durante toda una década sin contar con la especialización requerida para deportistas de alto rendimiento, ya que su verdadera formación académica es la de ginecólogo.

La sorpresiva revelación fue confirmada por el propio presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF), Abdoulaye Fall, durante una conferencia de prensa en la que no ocultó su consternación.

Todos en Senegal quedaron sorprendidos

De acuerdo con las declaraciones del presidente de la FSF, la alarmante situación salió a la luz de manera tardía, confirmando además que los propios integrantes del plantel no se encontraban del todo conformes con las metodologías aplicadas en el día a día.

"Lo supe tarde. El Dr. Fedior es ginecólogo. Los jugadores no estaban convencidos”, confesó Fall ante los medios, añadiendo de manera tajante que el profesional “no tenía las calificaciones académicas apropiadas para supervisar a nuestros jugadores”.

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Este increíble descuido en el área de la salud deportiva se destapa en el contexto de un año sumamente convulso para el combinado africano en este 2026.

A la reciente eliminación sufrida en el Mundial 2026 en la instancia de octavos de final, se le suma la anulación de su título en la Copa Africana de Naciones por parte de la confederación continental debido a graves irregularidades.

Las sospechas internas sobre las deficiencias en la preparación física y las constantes fallas logísticas terminaron de estallar con el despido del entrenador Pape Thiaw y de todo su equipo de trabajo, horas antes de que se conociera la verdad sobre el médico.

Con el fin de intentar mitigar el impacto del papelón internacional y devolverle estabilidad a una generación dorada de futbolistas liderada por Sadio Mané, el presidente Fall asumió el control total de las decisiones deportivas y administrativas.

Como primera medida de emergencia, la federación anunció que se iniciará una rigurosa auditoría sobre los currículums y perfiles profesionales de cada uno de los técnicos, administrativos y auxiliares médicos que forman parte de la institución, buscando actualizar por completo los protocolos de contratación y asegurar que una negligencia institucional de esta gravedad jamás vuelva a repetirse.

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