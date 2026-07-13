Los duros descargos de Léo Coelho y el pedido por una deuda millonaria al club Amazonas tras su insólita desvinculación del club brasileño

El zaguero brasileño Léo Coelho , quien defendiera a Fénix, Nacional y Peñarol , fue desvinculado de Amazonas FC de Brasil de una manera inesperada y realmente insólita e inexplicable.

Como informó este lunes Referí, el club de la Serie C de ese país y en el que juega Nicolás Schiappacasse, publicó videos con sus errores defensivos.

“Amazonas FC anuncia que el defensa central Léo Coelho deja de formar parte de la plantilla profesional por lo que resta de la temporada. El jugador se despide del club tras disputar 39 partidos y anotar dos goles con la ‘Onça-pintada’” , señalaron en su cuenta de Instagram.

En la tarde de este lunes, el futbolista campeón uruguayo con Nacional y con Peñarol, junto a su staff de abogados, emitieron un duro comunicado en el que hacen sus descargos y piden un monto millonario que le debe Amazonas.

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Los duros descargos de Léo Coelho contra su exclub, Amazonas de Brasil

El staff de Léo Coelho, compuesto entre otros, por uno de sus abogados, emitió un duro comunicado pidiendo todo lo que se le debe al futbolista por parte de Amazonas de Brasil.

"Tras la desafortunada publicación en redes sociales del Amazonas FC SAF, el jugador Léo Coelho aclara públicamente que dicha publicación busca desviar la atención del verdadero problema que afecta al Amazonas FC SAF desde 2025: la falta de pago de salarios, derechos de imagen, subsidio de vivienda y Fondo Brasileño de Indemnización por Despido (FGTS, por su sigla en portugués)", comienza explicando.

El inicio del comunicado del staff de Léo Coelho por su despido de Amazonas de Brasil

Y continúa: "Asimismo, aclara que el futbolista Léo Coelho no fue despedido el 12 de julio de 2026, como se insinúa en la publicación. De hecho, el 10 de julio de 2026, el jugador Léo Coelho presentó la demanda número 0000880-17.2026.5.11.0012, actualmente en trámite ante el Tribunal Laboral n.º 12 de Manaos/AM, solicitando el despido indirecto por falta de pago, de conformidad con la Ley General del Deporte y el Convenio Colectivo de Trabajo (CLT)".

El comunicado explica que "en esta demanda, entre otras cosas, se solicitan los siguientes pagos:

1) Fondo de Indemnización por Despido (FGTS) correspondiente a los meses de agosto, setiembre, octubre, noviembre, diciembre y la paga extra de 2025, y los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2026.

2) Salarios correspondientes a febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2026.

3) Derechos de imagen correspondientes a febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2026.

4) Subsidio de vivienda correspondiente a febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2026.

5) Paga extra de 2025 proporcional".

El zaguero brasileño Léo Coelho, que jugó en Fénix, Nacional y Peñarol de Uruguay, fue desvinculado de Amazonas FC de su país con un insólito anuncio en el que el club publicó videos con sus errores defensivos.

El equipo aurinegro de la Serie C de Brasil anunció este domingo que el defensa no iba a seguir en el plantel.

La segunda parte del comunicado del staff de Léo Coelho por su despido de Amazonas de Brasil

“Amazonas FC anuncia que el defensa central Léo Coelho deja de formar parte de la plantilla profesional por lo que resta de la temporada. El jugador se despide del club tras disputar 39 partidos y anotar dos goles con la ‘Onça-pintada’”, señalaron en su cuenta de Instagram.

A su vez, indica que "lo cierto es que Amazonas FC SAF, durante el periodo contractual, siempre realizó pagos de salario con retraso y de forma fragmentada, al punto de que los pagos realizados en julio de 2026 corresponden a enero de 2026. Por lo tanto, la deuda de Amazonas FC SAF con el jugador Léo Coelho asciende a R$ 8.125.567,16 (US$ 1.578.000), incluyendo los importes adeudados, las penalizaciones contractuales y los honorarios de abogado, de conformidad con la ley. Atentamente, FILIPE RINO".