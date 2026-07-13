Las acusaciones del diario The New York Times en pleno Mundial 2026, utilizando el término "VARgentina"

Las instancias decisivas del Mundial 2026 no solo se juegan con intensidad dentro del campo de juego, sino también en las redacciones de los principales medios de comunicación internacionales. En las últimas horas, estalló una fuerte controversia mediática a raíz de un artículo publicado por el prestigioso periódico estadounidense The New York Times, el cual cuestionó duramente el camino de la selección argentina hacia las semifinales del torneo, sugiriendo la existencia de supuestos favoritismos arbitrales e institucionales.

El eje de la polémica radica en que el medio norteamericano elaboró un listado con los eventos más llamativos del certamen, ensañándose con el conjunto albiceleste e introduciendo el despectivo término “VARgentina” para sembrar sospechas sobre el uso de la tecnología a favor del plantel de Lionel Scaloni.

The Athletic, el suplemento deportivo del The New York Times, realizó un informe de "las 10 mayores controversias", del Mundial 2026, en una nota firmada por Adam Crafton.

El primer señalamiento directo contra la selección argentina, tiene que ver con el triunfo sobre Egipto en la hora por 3-2 luego de ir perdiendo 2-0 a falta de 10 minutos para el final.

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A los de Lionel Scaloni los llama "VARgentina". A esto se le puso una calificación de 9/10.

El mismo puntaje utiliza para calificar la expulsión de Folarin Balogun de Estados Unidos, que la FIFA le postergó la suspensión para cualquier momento en un plazo de un año, pero pudo jugar contra Bélgica en la derrota 4-1 en octavos de final.

De esa manera sigue confeccionando el ranking de los 10 temas más controversiales.

En el puesto 4, menciona el caso de Cristiano Ronaldo, al que se le levantó la sanción para que pudiera jugar en los partidos de Portugal en el Mundial 2026.

En noviembre del año pasado, el astro portugués fue expulsado por un codazo al irlandés O'Shea, y solo cumplió un partido de suspensión automática, cuando en realidad, debía cumplir tres por el reglamento. El 25 de noviembre, la Comisión de Disciplina de la FIFA tomó una decisión inesperada: aunque mantuvo el partido de suspensión ya cumplido por el portugués tras la expulsión, los otros dos partidos reglamentarios se mantuvieron en suspenso durante dos años, De esa manera, pudo jugar el Mundial 2026 sin problemas.

Así fue el ranking de The Athletic para The New York Times:

1) El Premio de la Paz para Donald Trump-Nivel de controversia: 9/10

2) "VARgentina" elimina a Egipto: 9/10

3) Balogun es habilitado para jugar con Estados Unidos: 9/10

4) Cristiano Ronaldo puede jugar: 8/10

5) La FIFA acomoda el sorteo del Mundial para mantener separados a los mejores equipos: 7/10

6) Las pausas de hidratación de la FIFA: 7/10

7) ¿Una Sky cam ayudó a Inglaterra a vencer a Noruega?: 7/10

8) Argelia y Austria dejan eliminado a Irán: 7/10

9) Intentos de reprogramar el partido entre México e Inglaterra: Nivel de controversia: 6/10

10) "VARgentina"elimina a Suiza: Nivel de controversia: 2/10