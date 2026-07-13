Familiares de las tres víctimas del choque en Ruta 6 reclamaron justicia y pidieron que conductor alcoholizado vaya a la cárcel

Familiares y conocidos de los tres jóvenes que murieron en el siniestro de tránsito ocurrido la semana pasada en la Ruta 6 realizaron este lunes una manifestación en el kilómetro 24,900, el mismo lugar donde ocurrió el choque.

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Durante la movilización, los presentes cortaron parcialmente la ruta y exhibieron carteles con la consigna "Justicia por Adrián, Kevin y Gian", en reclamo de una revisión de la medida cautelar que mantiene en prisión domiciliaria al conductor imputado por el caso.

En declaraciones a Telemundo, Nataly Vivanco, hermana de una de las víctimas y pareja de otro de los jóvenes fallecidos, expresó su indignación por la decisión judicial.

"Nosotros queremos reclamar el por qué él está en la casa, mientras mi hermano, mi novio y mi primo están sin vida", afirmó. También cuestionó al juez de la causa y pidió que la resolución sea modificada: "¿Qué más pruebas quieren que tres gurises estén sin vida? Que se revea esta situación y que se la envíe a la cárcel. Él tiene que pagar por lo que hizo", afirmó.