Familiares de las tres víctimas del choque en Ruta 6 reclamaron justicia y pidieron que conductor alcoholizado vaya a la cárcel

Familiares y conocidos de los tres jóvenes que murieron en el siniestro de tránsito ocurrido la semana pasada en la Ruta 6 realizaron este lunes una manifestación en el kilómetro 24,900, el mismo lugar donde ocurrió el choque.
Durante la movilización, los presentes cortaron parcialmente la ruta y exhibieron carteles con la consigna "Justicia por Adrián, Kevin y Gian", en reclamo de una revisión de la medida cautelar que mantiene en prisión domiciliaria al conductor imputado por el caso.
En declaraciones a Telemundo, Nataly Vivanco, hermana de una de las víctimas y pareja de otro de los jóvenes fallecidos, expresó su indignación por la decisión judicial.
"Nosotros queremos reclamar el por qué él está en la casa, mientras mi hermano, mi novio y mi primo están sin vida", afirmó. También cuestionó al juez de la causa y pidió que la resolución sea modificada: "¿Qué más pruebas quieren que tres gurises estén sin vida? Que se revea esta situación y que se la envíe a la cárcel. Él tiene que pagar por lo que hizo", afirmó.
El accidente ocurrió la semana pasada en la Ruta 6, según informó Policía Caminera, cuando un automóvil fue impactado por otro vehículo mientras intentaba cruzar la ruta.
Esto provocó que terminara chocando de frente contra un ómnibus y, como consecuencia del impacto, murieron tres jóvenes de 20, 25 y 28 años. El conductor del otro automóvil registró una espirometría positiva de 2,24 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l) y fue posteriormente imputado por homicidio culposo y se encuentra, de momento, en régimen de prisión domiciliaria.