Así se jugará la quinta fecha del Torneo Intermedio: Nacional va a Jardines y Peñarol al Centenario con Racing

El Torneo Intermedio se reanuda con una fecha completa el próximo viernes en una etapa clave porque puede encarrilar la definición de cada una de las series. Uruguay abandona el modo mundial y comienza a enfocarse nuevamente en la competición doméstica.
Este domingo, Danubio y Juventud se pusieron al día con un partido atrasado desde la fecha 2, empatando 1-1 en magro partido.
El viernes la quinta fecha comenzará con el partido que jugarán Deportivo Maldonado y Albion desde la hora 19.00 en el Domingo Burgueño Miguel del Campus de Maldonado.
Se trata de un encuentro trascendente dado que el Depor es el puntero de la Tabla Anual y también líder del grupo B del Torneo Intermedio.
El sábado, Nacional visitará a Danubio en el estadio Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff. El cotejo comenzará a la hora 15.00.
Los tricolores están a un punto de los fernandinos y también buscan escalar en la Anual.
Peñarol, por su parte, jugará el domingo contra Racing que le fijó el Estadio Centenario.
Los aurinegros lideran el grupo A del Intermedio, pero Racing está a tres puntos de distancia.
Además, en la Anual, el Cervecero está un punto arriba de Peñarol que es el tercero.
Los partidos de la quinta fecha del Torneo Intermedio
|Día
| Hora
| Partido
| Cancha
|Viernes 10 de julio
|19.00
|D. Maldonado-Albion
|Campus de Maldonado
| Sábado 11 de julio
|10.00
|Juventud-City Torque
|Estadio Artigas
| Sábado 11 de julio
|15.00
|Danubio-Nacional
|Jardines
| Sábado 11 de julio
|19.00
|Wanderers-Progreso
|Parque Viera
| Domingo 12 de julio
|12.00
|Liverpool-Cerro
|Belvedere
| Domingo 12 de julio
|15.00
|Boston River-Central Esp.
|Campeones Olímpicos
| Domingo 12 de julio
|18.30
|Racing-Peñarol
|Centenario
| Lunes 13 de julio
|19.00
|Cerro Largo-Defensor Sp.
|Ubilla
La tabla del descenso