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Así se jugará la quinta fecha del Torneo Intermedio: Nacional va a Jardines y Peñarol al Centenario con Racing

Mirá todos los detalles de la quinta fecha del Torneo Intermedio que comenzará este viernes

6 de julio de 2026 16:22 hs
20250223 Pelota de fútbol, Penalty. Torneo Apertura 2025. Foto Inés Guimaraens
Foto: Inés Guimaraens

El Torneo Intermedio se reanuda con una fecha completa el próximo viernes en una etapa clave porque puede encarrilar la definición de cada una de las series. Uruguay abandona el modo mundial y comienza a enfocarse nuevamente en la competición doméstica.

El viernes la quinta fecha comenzará con el partido que jugarán Deportivo Maldonado y Albion desde la hora 19.00 en el Domingo Burgueño Miguel del Campus de Maldonado.

Se trata de un encuentro trascendente dado que el Depor es el puntero de la Tabla Anual y también líder del grupo B del Torneo Intermedio.

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El sábado, Nacional visitará a Danubio en el estadio Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff. El cotejo comenzará a la hora 15.00.

Los tricolores están a un punto de los fernandinos y también buscan escalar en la Anual.

Peñarol, por su parte, jugará el domingo contra Racing que le fijó el Estadio Centenario.

Los aurinegros lideran el grupo A del Intermedio, pero Racing está a tres puntos de distancia.

Además, en la Anual, el Cervecero está un punto arriba de Peñarol que es el tercero.

Los partidos de la quinta fecha del Torneo Intermedio

Día Hora Partido Cancha
Viernes 10 de julio 19.00 D. Maldonado-Albion Campus de Maldonado
Sábado 11 de julio 10.00 Juventud-City Torque Estadio Artigas
Sábado 11 de julio 15.00 Danubio-Nacional Jardines
Sábado 11 de julio 19.00 Wanderers-Progreso Parque Viera
Domingo 12 de julio 12.00 Liverpool-Cerro Belvedere
Domingo 12 de julio 15.00 Boston River-Central Esp. Campeones Olímpicos
Domingo 12 de julio 18.30 Racing-Peñarol Centenario
Lunes 13 de julio 19.00 Cerro Largo-Defensor Sp. Ubilla

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