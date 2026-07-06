Así se jugará la quinta fecha del Torneo Intermedio: Nacional va a Jardines y Peñarol al Centenario con Racing

El Torneo Intermedio se reanuda con una fecha completa el próximo viernes en una etapa clave porque puede encarrilar la definición de cada una de las series. Uruguay abandona el modo mundial y comienza a enfocarse nuevamente en la competición doméstica.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Este domingo, Danubio y Juventud se pusieron al día con un partido atrasado desde la fecha 2, empatando 1-1 en magro partido .

El viernes la quinta fecha comenzará con el partido que jugarán Deportivo Maldonado y Albion desde la hora 19.00 en el Domingo Burgueño Miguel del Campus de Maldonado.

Se trata de un encuentro trascendente dado que el Depor es el puntero de la Tabla Anual y también líder del grupo B del Torneo Intermedio.

El Intermedio, de la Liga Uruguaya, regresa el domingo: puesta a punto, cuándo se juega, tabla de posiciones y las chances de una final clásica Nacional vs Peñarol

Leonardo Ramos recibió el alta tras su intervención cardíaca: mirá quién dirigirá a Danubio este domingo ante Juventud de Las Piedras por el partido postergado del Torneo Intermedio

El sábado, Nacional visitará a Danubio en el estadio Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff. El cotejo comenzará a la hora 15.00.

Los tricolores están a un punto de los fernandinos y también buscan escalar en la Anual.

Peñarol, por su parte, jugará el domingo contra Racing que le fijó el Estadio Centenario.

Los aurinegros lideran el grupo A del Intermedio, pero Racing está a tres puntos de distancia.

Además, en la Anual, el Cervecero está un punto arriba de Peñarol que es el tercero.

Los partidos de la quinta fecha del Torneo Intermedio

Día Hora Partido Cancha Viernes 10 de julio 19.00 D. Maldonado-Albion Campus de Maldonado Sábado 11 de julio 10.00 Juventud-City Torque Estadio Artigas Sábado 11 de julio 15.00 Danubio-Nacional Jardines Sábado 11 de julio 19.00 Wanderers-Progreso Parque Viera Domingo 12 de julio 12.00 Liverpool-Cerro Belvedere Domingo 12 de julio 15.00 Boston River-Central Esp. Campeones Olímpicos Domingo 12 de julio 18.30 Racing-Peñarol Centenario Lunes 13 de julio 19.00 Cerro Largo-Defensor Sp. Ubilla

La tabla del descenso