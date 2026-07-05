El Torneo Intermedio retorna este domingo con el partido entre Danubio, que recibirá a Juventud de Las Piedras en Jardines del Hipódromo desde la hora 14. El encuentro corresponde a la segunda fecha, que fue postergado por la participación de los pedrenses en la Copa Sudamericana. De esta manera, ambos se pondrán al día con el calendario.
Vuelve el Torneo Intermedio: ya juegan Danubio vs Juventud de Las Piedras para ponerse al día con el calendario
Los de la Curva de Maroñas reciben a los pedrenses en un encuentro en el que vuelve el certamen y que había quedado postergado por la participación de estos últimos en la Copa Sudamericana