Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / INTERMEDIO

Vuelve el Torneo Intermedio: ya juegan Danubio vs Juventud de Las Piedras para ponerse al día con el calendario

Los de la Curva de Maroñas reciben a los pedrenses en un encuentro en el que vuelve el certamen y que había quedado postergado por la participación de estos últimos en la Copa Sudamericana

5 de julio de 2026 13:45 hs
Nicolás Azambuja&nbsp;

Nicolás Azambuja 

Foto: DanubioFC

El Torneo Intermedio retorna este domingo con el partido entre Danubio, que recibirá a Juventud de Las Piedras en Jardines del Hipódromo desde la hora 14. El encuentro corresponde a la segunda fecha, que fue postergado por la participación de los pedrenses en la Copa Sudamericana. De esta manera, ambos se pondrán al día con el calendario.

Seguí aquí los detalles del partido:

¿Qué le pasó a Didier Deschamps?: tras la victoria de Francia a Paraguay en el Mundial 2026, le pegó duro a Uruguay de Tabárez

La decisión que tomó José Mourinho, flamante técnico de Real Madrid, con Federico Valverde tras su participación en el Mundial 2026

Las más leídas

Anunciaron que murió su padre en plena conferencia de prensa: mirá el difícil momento que vivió el entrenador de Congo Sebastien Desabre tras la derrota ante Inglaterra

El video de Maxi Araújo subiendo a la caja de un camión que se hizo viral tras su participación en el Mundial 2026

Jürgen Klopp, extécnico de Darwin Núñez en Liverpool, considera interrumpir su descanso si lo llama la selección de Alemania tras la eliminación del Mundial 2026

Leonel Jaime llegó este miércoles para sumarse a Peñarol y Franco Romero puso la firma tras una reñida votación

Temas

Torneo Intermedio Danubio Juventud de Las Piedras

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos