¿Qué le pasó a Didier Deschamps?: tras la victoria de Francia a Paraguay en el Mundial 2026, le pegó duro a Uruguay de Tabárez

Francia camina con paso firme en este Mundial 2026 , pero cada victoria deja secuelas físicas y batallas tácticas dignas de análisis. Tras el ajustado triunfo por 1-0 ante un aguerrido Paraguay, el entrenador galo, Didier Deschamps, habló en la cancha tras el triunfo con una mezcla de alivio y máxima alerta. Más allá del análisis del juego, el estratega acaparó todos los flashes al confesar la drástica decisión que tomó en los minutos finales para proteger a su máxima estrella, Kylian Mbappé, trayendo a la mesa un viejo e icónico recuerdo del fútbol sudamericano y nombró a la selección uruguaya del Maestro Óscar Tabárez.

El entrenador no ocultó el temor que sintió ante la intensidad del seleccionado guaraní, lo que lo obligó a activar un curioso plan de contingencia defensiva, no para el arco, sino para la integridad de su capitán.

Didier Deschamps fue contundente luego de ganarle el partido a Paraguay con la selección de Francia en el Mundial 2026, y recordó a Uruguay en una Copa del Mundo anterior cuando a los celestes lo dirigía el Maestro Óscar Tabárez.

"Recuerdo en el Mundial 2018, cuando saqué a Kylian Mbappé contra Uruguay, porque lo iban a destrozar" , disparó el DT, rememorando aquella batalla de cuartos de final en el Mundial de Rusia, donde el rigor físico de la celeste obligó al técnico a cuidar a un entonces joven Mbappé quien ya desorbitaba al mundo con su velocidad.

Paraguay 0-1 Francia por el Mundial 2026: en un trabado partido, el equipo francés clasificó a cuartos y eliminó a los de Alfaro

Mirá por qué la FIFA le quitó un récord a Lionel Messi luego del triunfo de Argentina ante Cabo Verde por el Mundial 2026

Para Deschamps, el paso del tiempo no cambia la esencia del fútbol de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), y la tarde de este sábado le revivió los mismos fantasmas de Nizhni Nóvgorod.

Al ver que el partido ante Paraguay entraba en terreno de fricción y pierna fuerte, el entrenador decidió no correr riesgos y armó un auténtico "escudo humano" en el banco de suplentes para proteger a Mbappé.

“Hoy (este sábado), le pedí a mis dos jugadores más fornidos y fuertes en el banco de suplentes que lo protegieran por mí al final del partido, porque no quiero perder a mis jugadores”, reveló el seleccionador con una sonrisa cómplice pero firme.

Francia sonríe por los tres puntos, pero la advertencia de Deschamps queda flotando en el aire del Mundial: a la velocidad y el talento se los defiende con fútbol, pero a veces, también con guardaespaldas.