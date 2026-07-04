Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Mundial 2026 / MUNDIAL 2026

Mirá por qué la FIFA le quitó un récord a Lionel Messi luego del triunfo de Argentina ante Cabo Verde por el Mundial 2026

El máximo organismo del fútbol del planeta tomó una resolución en las últimas horas

4 de julio de 2026 9:15 hs
El delantero de Argentina Lionel Messi&nbsp;

El delantero de Argentina Lionel Messi 

FOTO: EFE

Argentina venció 3-2 a Cabo Verde luego de un alargue en un partido tremendo jugado este viernes a la noche en el Hard Rock Stadium de Miami por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y de esa manera clasificó a la siguiente ronda en la que enfrentará a Egipro.

Los albicelestes debieron esmerarse a fondo ante un conjunto africano que fue la verdadera revelación del torneo y que los tuvo a mal traer hasta el final del encuentro.

La decisión de la FIFA

El tercer y definitivo gol de Argentina llegó tras un córner lanzado por Lionel Messi y un cabezazo que, en primera instancia, todos se lo dieron a Cristian "Cuti" Romero como el autor del mismo.

Lionel Messi se consolida como el máximo goleador de la historia de los Mundiales: así está la lucha con Mbappé

¿Cuándo juega Argentina su próximo partido en el Mundial 2026, luego del sufrido triunfo ante Cabo Verde?

De esa manera, el astro argentino llegaba a una asistencia más y sumaba un nuevo récord a su lista interminable: alcanzaba a Fritz Walter de Alemania con 10 pases de gol como los máximos asistidores en Copas del Mundo, dos por encima de Diego Maradona con ocho.

Sin embargo, con el correr de los minutos, la FIFA dio marcha atrás y viendo bien la jugada, le dio el gol a Diney Borges, de Cabo Verde, en contra.

De esta manera, por lo tanto, al no haber gol de Cuti Romero, la asistencia de Lionel Messi se borra y continúa con nueve en la historia de los Mundiales, sin alcanzar aún al excapitán alemán campeón del mundo en Suiza 1954.

Las más leídas

Anunciaron que murió su padre en plena conferencia de prensa: mirá el difícil momento que vivió el entrenador de Congo Sebastien Desabre tras la derrota ante Inglaterra

El video de Maxi Araújo subiendo a la caja de un camión que se hizo viral tras su participación en el Mundial 2026

Jürgen Klopp, extécnico de Darwin Núñez en Liverpool, considera interrumpir su descanso si lo llama la selección de Alemania tras la eliminación del Mundial 2026

Leonel Jaime llegó este miércoles para sumarse a Peñarol y Franco Romero puso la firma tras una reñida votación

Temas

Lionel Messi Mundial 2026 Argentina Cuti Romero Cabo Verde FIFA

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos