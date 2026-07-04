Mirá por qué la FIFA le quitó un récord a Lionel Messi luego del triunfo de Argentina ante Cabo Verde por el Mundial 2026

Argentina venció 3-2 a Cabo Verde luego de un alargue en un partido tremendo jugado este viernes a la noche en el Hard Rock Stadium de Miami por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y de esa manera clasificó a la siguiente ronda en la que enfrentará a Egipro.

Los albicelestes debieron esmerarse a fondo ante un conjunto africano que fue la verdadera revelación del torneo y que los tuvo a mal traer hasta el final del encuentro.

El tercer y definitivo gol de Argentina llegó tras un córner lanzado por Lionel Messi y un cabezazo que, en primera instancia, todos se lo dieron a Cristian "Cuti" Romero como el autor del mismo.

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De esa manera, el astro argentino llegaba a una asistencia más y sumaba un nuevo récord a su lista interminable: alcanzaba a Fritz Walter de Alemania con 10 pases de gol como los máximos asistidores en Copas del Mundo, dos por encima de Diego Maradona con ocho.

Sin embargo, con el correr de los minutos, la FIFA dio marcha atrás y viendo bien la jugada, le dio el gol a Diney Borges, de Cabo Verde, en contra.

De esta manera, por lo tanto, al no haber gol de Cuti Romero, la asistencia de Lionel Messi se borra y continúa con nueve en la historia de los Mundiales, sin alcanzar aún al excapitán alemán campeón del mundo en Suiza 1954.