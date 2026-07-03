Lionel Messi se consolida como el máximo goleador de la historia de los Mundiales: así está la lucha con Mbappé

Lionel Messi fue el autor del primer gol del triunfo trabajado de Argentina frente a Cabo Verde por 3-2 en el tiempo extra, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, y se sigue consolidando en la cima de la tabla de los máximos goleadores de la historia de los Mundiales, aunque Kylian Mbappé lo sigue de cerca.

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Lionel Messi festejando su gol ante Cabo Verde en el Mundial 2026 EFE Messi llegó al séptimo golen este Mundial 2026 y estiró la diferencia con el francés Kylian Mbappé, su más cercano perseguidor, tanto en esta edicicón de la Copa del Mundo como en la tabla histórica. Además, el capitán argentino estableció un nuevo récord al marcar en ocho partidos consecutivos en Mundiales.

Lionel Messi lidera la tabla histórica de goleadores Con su gol ante Cabo Verde, Messi llegó a los 20 goles en Copas del Mundo y así quedó la tabla: