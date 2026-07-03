Lionel Messi fue el autor del primer gol del triunfo trabajado de Argentina frente a Cabo Verde por 3-2 en el tiempo extra, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, y se sigue consolidando en la cima de la tabla de los máximos goleadores de la historia de los Mundiales, aunque Kylian Mbappé lo sigue de cerca.
Lionel Messi se consolida como el máximo goleador de la historia de los Mundiales: así está la lucha con Mbappé
Con el tanto que convirtió a Cabo Verde en 16vos. de final, Lionel Messi volvió a estar dos por encima de Kylian Mbappé que aún debe un partido