La sinceridad de Lionel Scaloni tras el triunfo ante Cabo Verde: "Sufrimos, pero merecimos ganar"

Lionel Scaloni, entrenador de la selección Argentina, acudió a la conferencia de prensa posterior al triunfo sufrido y trabajado ante Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, que además significó su partido número 100 al frente de la albiceleste, y analizó cuestiones del duelo ante el cuadro africano.

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Visiblemente conmovido y todavía con las pulsaciones a mil, el entrenador dejó una de las reflexiones más sinceras desde que asumió al frente de la albiceleste: "Este equipo nunca se rinde. Hubiera sido una locura perder en mi partido 100, pero esto es el fútbol", señaló en primera instancia el DT argentino.

"Fue un partido durísimo. Siempre hay que sacar lo positivo: este equipo nunca se rinde. Felicito al rival, cuando uno dice que no hay rival fácil... hoy han demostrado que son un gran equipo. Esto es Argentina, el que no lo entiende es difícil; nosotros los argentinos lo vamos a entender, no es nada fácil", apuntó.

El análisis del partido de Lionel Scaloni Consultado sobre el desarrollo del juego ante Cabo Verde, dijo: "Me decían que íbamos por la parte buena del cuadro... Ahora se dan cuenta que no hay partido fácil. Sabíamos que iba a ser duro. Se sufrió demasiado, merecíamos haber ganado, pero el rival nos la puso difícil. Lo negativo lo hablaré con los muchachos, pero rescato lo positivo: el equipo sigue buscando el arco rival, recibimos el golpe y nos llevamos el triunfo".