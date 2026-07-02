¿Quiénes son los nuevos beneficiados? Gobierno propone cambios para el reparto de ingresos en el deporte por el mercado de apuestas y le quita al fútbol

El proyecto de ley de Rendición de Cuentas y balance de ejecución presupuestal que presentó el gobierno de Yamandú Orsi , que están a estudio en el Parlamento, propone un reparto diferente de los recursos que genera para el deporte la recaudación por concepto de IVA de las apuestas deportivas y que se vuelcan a infraestructura deportiva. A partir de enero 2027 esos ingresos ya no serán exclusivos para el fútbol , como ocurre actualmente, sino que se repartirán con otras disciplinas deportivas, según se propone en el artículo 32.

Esto representa un ajuste en el reparto de los ingresos con destino exclusivo a la financiación de infraestructura deportiva de divisiones formativas, que se destinaban en forma íntegra al fútbol y que desde enero se repartirá en cuatro partes : 25% a la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ), 25% a la Organización del Fútbol del Interior ( OFI ), 25% al Comité Olímpico Uruguayo ( COU ) y 25% al programa Deporte federado de la Secretaría Nacional del Deporte ( Senade ), que atiende a aquellas disciplinas que no están comprendidas dentro del programa olímpico.

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Según pudo conocer Referí, en 10 años se multiplicaron por 30 los ingresos a través de esta vía y actualmente recaudan $ 60 millones por año.

La ley, que establece un cambio en los criterios de política deportiva nacional con el objetivo de atender infraestructura de otras disciplinas y organizaciones deportivas reconocidas formalmente, comenzará a regir en enero del próximo año si es aprobado sin modificaciones por ambas cámaras legislativas.

La forma en que cambia el reparto

La redacción de la ley establece el cambio en el reparto de los ingresos, con directa incidencia en lo que recibirá el fútbol a partir de 2027.

Los únicos beneficiados hasta ahora eran AUF y OFI y sus instituciones afiliadas, que podían volcar esos ingresos a mejora de infraestructura en divisiones juveniles.

Desde enero el COU tendrá un 25% de la partida para utilizar en infraestructura deportiva para su organización o para sus afiliadas.

Según pudo conocer Referí, el COU volcará ese dinero para las obras en el centro de desarrollo deportivo que se lleva adelante en un predio 4.400 metros que pertenecía al INOT (Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología) del Hospital de Clínicas, en el que proyectan remodelar y construir en el primer y segundo piso el área deportiva, en el tercero el área médica y en el cuarto alojamientos.

Al mismo tiempo, la Senade recibirá 25% para volcar a aquellas federaciones deportivas que no forman parte del programa olímpico o que no están vinculadas al COU, que están regidas por la Secretaría Nacional del Deporte y que incluye a las vinculadas al deporte para personas con discapacidad.

El ajuste en la regulación de los ingresos

El otro aspecto que queda plasmado en la ley es la forma en que se realizará el seguimiento de los proyectos que se ejecutan a través de los ingresos que genera para el deporte la recaudación del 50% de IVA a las apuestas deportivas.

El esquema actual atribuye la intervención principal al Ministerio de Economía y Finanzas, pese a que la Senade es el organismo rector en materia deportiva y cuenta con competencia técnica específica para valorar la pertinencia, destino, seguimiento y control de los recursos aplicados a infraestructura deportiva.

Con la nueva redacción el gobierno busca hacer un seguimiento de cada uno de los proyectos a través de la Senade.

¿Qué dice el artículo 32 de la Rendición de cuentas?

Artículo 32.- Sustitúyese el artículo 241 de la Ley Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015, por el siguiente:

"ARTÍCULO 241.- Aféctase el 50% (cincuenta por ciento) del incremento de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado originado en los certámenes de pronósticos de resultados deportivos organizados, por sí o mediante terceros, por la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, tomando como base el Ejercicio 2014, con destino exclusivo a la financiación de infraestructura deportiva.

A) 25% (veinticinco por ciento) a la Asociación Uruguaya de Fútbol.

B) 25% (veinticinco por ciento) a la Organización del Fútbol del Interior.

C) 25% (veinticinco por ciento) al Comité Olímpico Uruguayo.

D) 25% (veinticinco por ciento) al programa 283 "Deporte federado" de la Secretaría Nacional del Deporte, con destino a las entidades deportivas dirigentes y organizaciones del deporte de competencia reconocidas por dicha Secretaría, incluyendo las vinculadas al deporte para personas con discapacidad.

La Asociación Uruguaya de Fútbol, la Organización del Fútbol del Interior y el Comité Olímpico Uruguayo deberán constituir o mantener, según corresponda, fideicomisos de administración separados, que serán destinatarios de los fondos afectados a cada una de dichas instituciones.

La designación de los fiduciarios, así como los contratos de fideicomiso, sus modificaciones, condiciones y requisitos, deberán contar con la aprobación previa del Poder Ejecutivo.

Los recursos deberán destinarse exclusivamente a proyectos de infraestructura deportiva para las divisiones formativas de clubes inscriptos en el Registro de Instituciones Deportivas o entidades deportivas dirigentes reconocidas por la Secretaría Nacional del Deporte, de acuerdo con criterios objetivos, trazables y verificables que determine la reglamentación.

Facúltase al Ministerio de Economía y Finanzas, en los casos establecidos en los literales A), B) y C) del presente artículo, a realizar pagos mensuales en función de la estimación de la recaudación de acuerdo a lo que establezca la reglamentación".