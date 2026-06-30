"Bielsa dejó cosas" y "es sano que todos demos la cara": lo que dijo Ignacio Alonso tras la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso , analizó la eliminación de la selección uruguaya en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, que marcó el fin del ciclo Marcelo Bielsa al frente del combinado.

El titular de la AUF habló en las horas posteriores a la derrota del viernes con España, lo que determinó la eliminación celeste en fase de grupos.

El presidente de la AUF señaló que el contrato de Bielsa finalizó al terminar el ciclo mundialista. “La AUF queda con las manos libres para procesar y luego tomar las determinaciones cuando corresponde”, indicó.

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“Estuvimos reunidos hoy (domingo) con él un rato y conversando, evaluando un poco el Mundial. Es una situación dolorosa para todos y naturalmente para él lo es. Él va a comunicarse con la opinión pública a través de los medios de comunicación y sus periodistas el día martes, cuando se dé en el Estadio Centenario su conferencia”, señaló.

Alonso agregó que el planteó a través del Departamento de Comunicación hacer la conferencia. “Creo que es sano que todos los que estamos en esto demos la cara y asumamos nuestra responsabilidad, que la tenemos, cuando sean los resultados para un lado o para el otro, siempre estamos en asunción de nuestras responsabilidades y, naturalmente, hoy, él, haciéndolo lo que corresponde, va a hablar con los medios y nosotros, naturalmente, le hemos dado la derecha para hacerlo”.

Sobre la reunión con Bielsa, dijo que fue "en confianza" con él y "evaluando".

“Bielsa dejó cosas” y el "fracaso deportivo"

Consultado por lo que había dicho Bielsa en la conferencia del viernes tras la derrota, de que no había dejado nada al fútbol uruguayo, Alonso señaló que eso no era así.

“De repente, no es tiempo de profundizar en estos temas, sino de dar los primeros pantallazos. Estamos todos muy golpeados, ¿no? Y, naturalmente, a todos nos toma lo primero que surge, que es la descarga, la emoción, y uno tiene que hacer la tarea también de abstraerse de esas primeras emociones. Las puntuaciones están a mil, todos reaccionamos de forma distinta. Creo que hay que separar también al resultado de lo que fue lo futbolístico. Yo estoy inundado de mensajes que arrancan: ‘Qué injusticia, qué injusto’. Fuimos más con Arabia, fuimos más con Cabo Verde. Tuvimos jugadas desgraciadas que nos marcaron, que a veces pasan una vez por año y a nosotros nos pasaron tres veces en cuatro días. Fuimos con España un rival durísimo, que mereció otra suerte. De repente, con muy poquito, estábamos hoy preparando el partido con Argentina del día 3. Por tanto, yo creo que no es aconsejable profundizar hoy, sino bajar un poco la pelota”, comentó.

El 17 de mayo de 2023: Marcelo Bielsa, nuevo entrenador de Uruguay, e Ignacio Alonso, presidente de la AUF Foto: Inés Guimaraens

“Yo creo que Bielsa dejó cosas”, afirmó. “No es como dijo él, pero bueno, naturalmente que a él respetarle esa primera impresión”.

“Desde el punto de vista del resultado, nosotros tomamos ahora realmente un fracaso porque veníamos a otra cosa a esta Copa del Mundo y hay que ser claro, del punto de vista del resultado es un fracaso. Desde el punto de vista futbolístico hicimos muchas más cosas para avanzar que para tener lo que tenemos hoy”, sostuvo.

El destaque a los jugadores

Alonso también destacó a jugadores del equipo. “Creo que hay cosas para rescatar también del Mundial. Hay jugadores que aparecen haciendo su debut mundialista con una categoría bárbara, con un nivel, con una jerarquía que se demostró. Hay cosas para el futuro”.

“Hay un plantel que metió como loco. Yo es lo primero que quiero destacar. Si algo no se le puede reprochar a los jugadores es actitud, es no haber dejado de correr en ningún momento. En la cancha pusieron todo, todo, a nivel individual y colectivo, están muy afectados los jugadores naturalmente por esto, son los primeros, para no centralizar y hablar solamente de una parte, los jugadores dejaron todo en la cancha. Vimos jugadores con una entrega extraordinaria, con puntaje altísimo, que demostraron jerarquía, que demostraron pundonor, que lo dejaron todo. Disculpen ser repetitivo en esto, pero quiero ser gráfico y dejarlo claro. Y realmente, nada le podemos reprochar a ese punto de vista. Ellos corrieron más que el rival, trancaron, mordieron... No se nos dio por circunstancias, reitero, que estaban fuera de lo previsto”, manifestó.

El presidente de la AUF dijo que habló con casi todos los jugadores y reconoció su buen comportamiento en la concentración de Playa del Carmen. “La conducta de ellos, la contracción al trabajo, la entrega, el sacrificio, lo que pusieron en cada entrenamiento, lo que fuera del partido, que es lo que se ve, pero lo que hicieron en cada entrenamiento, lo que hicieron en cada entrenamiento en Uruguay, lo que sacrificaron, lo que querían y hoy muerden la bronca por no haber podido hacer”.

“Creo que ellos merecen una revancha y pronto podrá venir con la Copa América. Esa es la reflexión. Sé que están ellos, sé que está en el corazón de ellos, sé que está en la conversación de ellos. Pero ellos merecen mucho más de lo que se logró”, agregó.

Sergio Rochet y Mathías Olivera Foto: Carl De Souza/AFP

Alonso también habló de las críticas a algunos jugadores en las redes sociales por sus actuaciones. “Es el mundo de hoy y que esto sea visible atrás del fútbol hace que lo recordemos en cada acción diaria. Pero esto es fútbol, es pasión, es irracionalidad, es puesta de expectativas en un proyecto colectivo que es la selección uruguaya, que es identitario para todos, y por tanto todos estamos sometidos al examen y al escrutinio de la gente”.

“Hoy la gente se expresa de una manera en la inmediatez de las redes sociales que antes no existía y es algo que al que está expuesto, como estamos expuestos nosotros, como están expuestos los jugadores, nos tiene que hacer trabajar de cierta forma, nos exige. Naturalmente hay gente que tiene una epidermis diferente porque tú tienes ya vivido, hay gente que lo vive de una manera, bueno, ya más trabajada, otros no tanto, pero lo importante es lo que hablamos, ¿no? internamente. Algunas cosas de la hoguera surgieron por relatos que no fueron acordes con la realidad, que se dieron los últimos días previos al partido. Ellos estaban, en ese sentido, muy afectados por cosas que se dijeron que no eran verdad. Pero lo importante es que hacia adentro todos tenemos la tranquilidad que hicimos todo para que el resultado que les llegara deportivamente a Uruguay fuera otro. Y nos duele muchísimo no haberlo alcanzado”, expresó.

“No nos duele menos que a nadie de los que están en Uruguay hoy sufriendo, porque la gente sufre estas cosas también. Nosotros entendemos a la gente. Por eso damos la cara y por eso explicamos realmente lo que se vivió, que se puso todo, que se hizo el máximo esfuerzo, que se trabajó hacia adentro siempre, puertas hacia adentro, para reforzar la unidad y para reforzar el laburo que deposita en la cancha con expresiones de fútbol que queríamos ver”, comentó.

“Acá nadie mató a nadie”

Además, habló del juego de la selección: “Nosotros queríamos ver a Uruguay ofensivo, que protagonizara, lo vimos en muchos pasajes del Mundial, lo vimos plantándonos frente a una potencia como es España, una manera que nos gusta ver Uruguay, pero las cosas a veces se dan y otras veces no se dan. Y lo que pueden tener la tranquilidad de los pibes, los jugadores, que siguen siendo los jugadores de la selección, que lo van a hacer en las próximas fechas FIFA, en la próxima Copa América, en el próximo Mundial, que muchos de ellos, como decís vos, no tenían un minuto en Mundiales, otros tenían muy pocos minutos en selección”.

Lamine Yamal y Juan Manuel Sanabria Foto: Ulises Ruiz/AFP

En esa línea, el presidente de la AUF nombró a algunos jugadores. “Hubo muestras de jerarquía individual brutales, ¿no? Lo del pibe (Juan Manuel) Sanabria, de Florida, anulando a uno de los mejores punteros del mundo (Lamine Yamal), es una realidad. Y el pibe tenía muy poquitos minutos en la selección. No tenía un minuto en mundiales. Lo que decías de Maxi Araújo. Jugadores que le tocaron ver de afuera y que entrenaron como el que más, apoyando a los compañeros”.

“Otros que tuvieron que bancar sobre sus hombros, lo que decías de Fernando (Muslera). Fernando es para Uruguay, alguien que protagonizó páginas imborrables de su historia, todos estábamos de acuerdo en que Fernando fuera citado. Hay que mirar esto también con el diario del domingo y no solo con el diario del lunes. Tuvo situaciones desgraciadas que él sufre más que cualquiera y que, naturalmente, el puesto que tiene es muy ingrato y tiene a veces consecuencias que la equivocación de otro compañero no las tiene. Entonces, esa reflexión también está buena que se ponga arriba de la mesa. Acá nadie mató a nadie. Acá hubo un grupo de jugadores, de 26 jugadores, que se mataron, que se deslomaron entrenando, jugando, que corrieron mucho más que los rivales, que metieron, que lograron, por lo menos en la cancha, expresiones buenas de fútbol durante buena parte de los partidos, que le faltó una cuota de suerte también”, destacó.

Fernando Muslera Foto: Ulises Ruiz/AFP

“Tampoco podemos estar escondiéndonos y no diciendo la verdad, la verdad de lo que sucedió acá, lo que entrenaron los pibes, lo que trabajaron, lo que sacrificaron en el Complejo Celeste”, agregó.

"No hay nadie en la Tierra que le duela más lo sucedido que a los jugadores", recalcó, y destacó que en "la AUF y las selecciones nacionales a las personas se las cuida", en referencia a las "situaciones de afectación" que reciben los futbolistas del combinado en las redes sociales y medios.

La apuesta por Bielsa en 2023 y lo que vendrá

Alonso recordó que la elección de Bielsa fue “una apuesta” en 2023. “Hicimos una apuesta por un entrenador que es conocido por determinadas características en el juego, por determinada metodología, que en su momento generó un revulsivo a nivel nacional, a nivel también de la expresión en el juego, lo vimos, tuvimos una Copa América donde se nos escapó por un pelito la clasificación a la final y después de eso tuvimos una cantidad de circunstancias que fueron perjudiciales para el desarrollo futbolístico del equipo. Hubo momentos duros que los vivimos y no los ocultamos. Trabajamos puertas adentro para que las cosas pudieran fluir de la mejor manera”.

“Y en los últimos meses el trabajo previo al Mundial se encaró con mucho profesionalismo, con amplitud, con flexibilidad en algunos puntos que determinaron que todos estuviéramos acá conformes en la previa con lo que se había hecho. En la previa de cómo se preparó y cómo se laburó para que esto diera resultado”, dijo.

De cara a lo que viene, Alonso destacó que “hoy lo que es claro es que hay un contrato de entrenador que ha terminado, un ciclo mundialista que a pesar que el mundial sigue, termina para Uruguay”.

El presidente de la AUF Ignacio Alonso, el entrenador Marcelo Bielsa y el director de selecciones Jorge Giordano @Uruguay

“Hoy es momento de pausa y reflexión, de estar bajando la pelota, analizar las cosas que pasaron, tomar los aprendizajes, no exponerse en conclusiones apresuradas, sí dar la cara, sí poner arriba de la mesa la opinión, la presencia”, dijo.

El presidente de la AUF negó que haya llamado al entrenador argentino Marcelo Gallardo para la selección. “Ni hablar que van a empezar a existir todo tipo de especulaciones respecto al futuro de la selección uruguaya, pero es una construcción que hay que hacer sabiendo cómo son los tiempos que vienen por delante, los tiempos deportivos que tienen una eliminatoria o competición clasificatoria para el próximo mundial (2030), que Uruguay ya está clasificado por ser uno de los organizadores, que va a tener seguramente otros condimentos que le vamos a tener que encarar, pero es a partir del año 2027, eso nos da tiempo, plazo, hasta los tiempos institucionales de la AUF, también los tiempos políticos que hay que tomar en consideración”.

“Podrán haber muchas especulaciones, pero las cosas van a ir al ritmo de la Asociación Uruguaya de Fútbol y de este análisis que hay que hacer retrospectivo y prospectivo para. tomar las mejores decisiones hacia adelante”.

Alonso también dijo no saber de una reunión de Bielsa con los jugadores en la que les manifestó que lo habían dejado solo.

“No sé qué reunión”, dijo. “Que reunión de despedida hubo, hubo. Con algún jugador hablé. Esas palabras no se usaron de acuerdo a lo que a mí me comentaron, pero no tengo mayores detalles de la reunión. Como toda reunión de despedida debe haber tenido su condimento emotivo y su condimento especial. No tengo más información”. “Yo (a la frase) no la tengo para nada confirmada”.

El nuevo entrenamiento abierto de la selección uruguaya en Playa del Carmen Foto: Enzo Santos/ FocoUy

“Que hubo una reunión entre el técnico y los jugadores, eso seguro, una reunión de despedida, y fue en el día de ayer. Pero no te puedo dar mayor detalle, nosotros también nos hemos reunido con jugadores, con el entrenador, y lo que te puedo decir que acá el trabajo que se hizo adentro, y el clima que hubo adentro, fue positivo. Y se trabajó para representar lo mejor a la selección, haciendo abstracción de cualquier diferencia que pudiera haber existido en el pasado. Porque además se trabajó durante varios meses de los episodios de Estados Unidos en noviembre para que acá nada pudiera entorpecer lo que era el trabajo”, sostuvo.

“Yo creo que en la cancha, en el funcionamiento del equipo, se vio, porque si no, si acá el clima hubiese sido otro, seguramente hubiésemos visto una versión de la selección mucho más apática, mucho menos protagonista. Capaz que veíamos lo que vimos en el partido con Estados Unidos o en el partido con México en noviembre. Y acá vimos el primer partido Uruguay avasallante, un segundo partido dando vuelta un resultado y perdiendo esos dos puntos por una situación desgraciada. Un partido con España donde corrimos mucho más que el rival, donde los mordimos, donde los llevamos al límite, donde perfectamente nos pudimos haber ido con un empate, con una victoria, que se nos hizo esquiva. Esas cosas no se logran bajo un ambiente como el que se intentó pintar antes del partido con España”.