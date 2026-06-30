Los jugadores de la selección uruguaya que ya comenzaron las vacaciones tras la eliminación en el Mundial 2026; mirá las fotos

Luego de la eliminación de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá el pasado viernes, los futbolistas del plantel han quedado liberados y algunos de ellos ya comenzaron a disfrutar de las vacaciones.

Uno de ellos es Rodrigo Zalazar , el volante ofensivo que formó parte del plantel de 26 jugadores y que no llegó a tener minutos en ninguno de los tres partidos.

“Tiempo de calidad con la familia y mi amor”, comentó en un posteo de fotos en Instagram el nuevo jugador de Sporting de Portugal, que lo fichó a Braga en una pase récord en el fútbol luso de 30 millones de euros.

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Rodrigo Zalazar de vacaciones tras el Mundial 2026

El mediocampista subió fotos de un paseo junto a su pareja y sus hijos en Miami.

Rodrigo Zalazar de vacaciones tras el Mundial 2026

Otro de los que ya está en modo vacaciones es Ronald Araujo, el zaguero de la selección uruguaya que también formó parte del plantel pero no llegó a tener minutos debido a que estaba lesionado y no se recuperó, a la espera de que Uruguay avanzara a la fase final, como le había pasado en Qatar 2022.

Ronald Araujo de vacaciones con su familia tras el Mundial 2026

El defensa está junto a su familia en Cancún, tal como publicó su pareja y su hermano, quien escribió: “Familia”.