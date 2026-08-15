En Argentina informan que Jadson Viera será el entrenador de Independiente: los detalles del acuerdo

Jadson Viera tiene todo acordado y será nuevo entrenador de Independiente de Avellaneda , según informan medios argentinos, y asumirá el próximo martes al mando del plantel profesional, luego de la salida de Gustavo Quinteros tras quedar eliminado por goleada ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina .

Jadson Viera , que ganó el Campeonato Uruguayo 2025 con Nacional ante Peñarol , tuvo una primera reunión este viernes en el predio situado en Villa Dominico en Argentina y, según la información que llega desde Argentina, si bien había otras opciones para ocupar el cargo, la dirigencia de Independiente acordó con el brasileño.

De esta manera, el DT firmará su contrato hasta fin de año en El Rojo en un contexto realmente complicado, con el club muy comprometido desde lo económico.

Independiente transita sexto en la zona A del Torneo Clausura , dentro de los ocho que clasifican a los playoff, y a su vez ocupa la última plaza (9°) en la tabla anual de clasificación a la próxima Copa Sudamericana.

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Jadson Viera asumirá en Independiente

La carrera en la dirección técnica de Jadson empezó como ayudante de campo de Alexander Cacique Medina, a quien acompañó en Nacional (2018), Talleres (2019-2021), Inter de Porto Alegre (2021) y Vélez (2022-2023), en tanto inició su trayectoria como entrenador principal en 2024.

Jadson Viera Foto: Leonardo Carreño / FocoUy

El exdefensor tuvo un gran paso por Boston River, finalizando en el tercer puesto de la Tabla Anual y consiguiendo la clasificación a la Copa Libertadores, y a fines de 2025, asumió en Nacional de cara al tramo final del Campeonato Uruguayo, tras la salida de Pablo Peirano, y se consagró campeón tras vencer en la final a Peñarol. A comienzos de 2026, sin buenos resultados, el Tricolor cesó a Viera, que cerró su etapa con 4 victorias, 5 igualdades y 3 caídas.

A pesar de que la dirigencia de Independiente manejaba otros nombres, como Omar De Felippe, Rubén Darío Insúa o Ricardo Gareca, en la reunión del pasado viernes que mantuvo Viera, que estuvo presente su cuerpo técnico, el presidente Néstor Grindetti, el vicepresidente Carlos Montaña y el secretario general Daniel Seoane, declinó la balanza a su favor.