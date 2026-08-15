Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL INTERNACIONAL

En Argentina informan que Jadson Viera será el entrenador de Independiente: los detalles del acuerdo

Jadson Viera, entrenador que ganó el Campeonato Uruguayo 2025 con Nacional, será el nuevo entrenador de Independiente de Avellaneda

15 de agosto de 2026 12:03 hs
Jadson Viera

Jadson Viera

Foto: Dante Fernández/Focouy

Jadson Viera tiene todo acordado y será nuevo entrenador de Independiente de Avellaneda, según informan medios argentinos, y asumirá el próximo martes al mando del plantel profesional, luego de la salida de Gustavo Quinteros tras quedar eliminado por goleada ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina.

De esta manera, el DT firmará su contrato hasta fin de año en El Rojo en un contexto realmente complicado, con el club muy comprometido desde lo económico.

Independiente transita sexto en la zona A del Torneo Clausura, dentro de los ocho que clasifican a los playoff, y a su vez ocupa la última plaza (9°) en la tabla anual de clasificación a la próxima Copa Sudamericana.

Así se juega la segunda fecha del Torneo Clausura: Nacional visita a Racing y Peñarol debuta tras la suspensión; mirá partidos, horarios y jueces

Peñarol llegó a un acuerdo con Torque para jugar el partido por el Clausura en el Centenario y no en el Charrúa; no le reclamará los puntos

Jadson Viera asumirá en Independiente

La carrera en la dirección técnica de Jadson empezó como ayudante de campo de Alexander Cacique Medina, a quien acompañó en Nacional (2018), Talleres (2019-2021), Inter de Porto Alegre (2021) y Vélez (2022-2023), en tanto inició su trayectoria como entrenador principal en 2024.

Jadson Viera

Jadson Viera

El exdefensor tuvo un gran paso por Boston River, finalizando en el tercer puesto de la Tabla Anual y consiguiendo la clasificación a la Copa Libertadores, y a fines de 2025, asumió en Nacional de cara al tramo final del Campeonato Uruguayo, tras la salida de Pablo Peirano, y se consagró campeón tras vencer en la final a Peñarol. A comienzos de 2026, sin buenos resultados, el Tricolor cesó a Viera, que cerró su etapa con 4 victorias, 5 igualdades y 3 caídas.

A pesar de que la dirigencia de Independiente manejaba otros nombres, como Omar De Felippe, Rubén Darío Insúa o Ricardo Gareca, en la reunión del pasado viernes que mantuvo Viera, que estuvo presente su cuerpo técnico, el presidente Néstor Grindetti, el vicepresidente Carlos Montaña y el secretario general Daniel Seoane, declinó la balanza a su favor.

Las más leídas

Federico Valverde marca el ritmo de Real Madrid en el inicio de LaLiga de España con José Mourinho como nuevo técnico

La decisión que tomó Edinson Cavani acerca de su futuro profesional tras su operación de hernia de disco

Peñarol llegó a un acuerdo con Torque para jugar el partido por el Clausura en el Centenario y no en el Charrúa; no le reclamará los puntos

El indicio de mercado que sacude la jornada futbolística y que tiene que ver con Darwin Núñez, quien además, borró de su Instagram todas sus fotos con Al-Hilal

Temas

jadson viera Independiente Nacional

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos