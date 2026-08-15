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El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL INTERNACIONAL

Hinchas de Corinthians se encontraron a Andrés Matonte tras el encuentro ante Rosario Central y lo felicitaron por desestimar un posible penal

La parcialidad de Corinthians felicitó a Andrés Matonte, cuando lo encontró en el aeropuerto, por desestimar un posible penal para el Canalla

15 de agosto de 2026 9:33 hs

El árbitro uruguayo Andrés Matonte protagonizó un curioso y llamativo momento al encontrarse a unos hinchas de Corinthians en el aeropuerto, luego de dirigir el encuentro ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito y fue felicitado por los fanáticos por desestimar un posible penal para el Canalla.

Rosario Central y Corinthians igualaron 0-0 en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores, y el árbitro uruguayo desestimó un posible penal para el Canalla a los 34 minutos de juego, cuando fue convocado por el VAR para revisar una mano de Gabriel Paulista dentro del área, pero mantuvo su decisión de no sancionar la pena máxima.

Horas después del partido, un grupo de hinchas de Corinthians se encontró con Matonte en un aeropuerto y protagonizó un curioso e insólito momento: los simpatizantes reconocieron al juez y, entre risas, se acercaron para saludarlo, felicitarlo y agradecerle irónicamente por su actuación y por esa jugada en particular.

El encuentro entre hinchas de Corinthians y Andrés Matonte

"Hola, amigo. Mandá un saludo para la hinchada de Corinthians. Solo un saludo. Fuiste bien. Honesto", le dijo un hincha brasileño, ironizando sobre la polémica acción que favoreció a su equipo en el Gigante de Arroyito. Matonte se tomó con humor la situación, aunque se negó a saludar en el video.

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Andrés Matonte Corinthians Copa Libertadores

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