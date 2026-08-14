La decisión que tomó Edinson Cavani acerca de su futuro profesional tras su operación de hernia de disco

Tras su salida pactada de Boca Juniors producto de una persistente lesión lumbar que le impidió sumar continuidad en la primera mitad del año, Edinson Cavani se encuentra ante una encrucijada crucial de su carrera.

Pese a las especulaciones sobre un eventual retiro tras interrumpir su vínculo con el club xeneize -un acuerdo alcanzado en excelentes términos con el presidente Juan Román Riquelme-, el delantero uruguayo de 39 años mantiene una convicción inamovible: no piensa colgar los botines fuera de las canchas y desea despedirse del fútbol compitiendo al máximo nivel dentro del terreno de juego.

En las últimas horas, el atacante volvió a ser noticia en redes sociales tras asistir al cumpleaños número 30 de su excompañero y amigo Milton Giménez .

Sin embargo, más allá del descanso junto a su familia en Uruguay y el tiempo dedicado a supervisar su emprendimiento personal, "Cavani Wines", la prioridad absoluta del Matador está enfocada en su puesta a punto física.

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Edinson Cavani quiere retirarse en la cancha

Actualmente, Edinson Cavani se encuentra entrenando de manera intensa en Argentina para superar los inconvenientes en la zona lumbar que solo le permitieron disputar dos partidos oficiales a principios de año (frente a Platense y Racing), luego de una operación de hernia de disco.

De acuerdo a informaciones de su entorno cercano a las que accedió Referí, el objetivo es estar listo para competir hacia finales de agosto, fecha en la que proyecta definir su próximo destino profesional.

En cuanto a las alternativas sobre la mesa, el panorama muestra distintas opciones. Desde el fútbol uruguayo existen ofertas concretas para contar con sus servicios en el tramo final de su carrera.

Asimismo, en el ámbito internacional, han trascendido sondeos desde Brasil para sumarlo a Internacional de Porto Alegre mediante un esquema contractual por productividad, mientras que el interés inicial por parte de Lecce de Italia no prosperó.

Con una trayectoria legendaria que supera los 400 goles, 24 títulos colectivos y el estatus de ser el séptimo máximo goleador en activo del fútbol mundial, Cavani no busca un retiro apresurado, sino una última función que esté a la altura de su destacada carrera deportiva.