Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

La decisión que tomó Edinson Cavani acerca de su futuro profesional tras su operación de hernia de disco

El Matador ya se había despedido hace un mes y medio de Boca Juniors, debido a su lesión en la espalda

14 de agosto de 2026 12:46 hs
Edinson Cavani decidió su futuro

Edinson Cavani decidió su futuro

Tras su salida pactada de Boca Juniors producto de una persistente lesión lumbar que le impidió sumar continuidad en la primera mitad del año, Edinson Cavani se encuentra ante una encrucijada crucial de su carrera.

Pese a las especulaciones sobre un eventual retiro tras interrumpir su vínculo con el club xeneize -un acuerdo alcanzado en excelentes términos con el presidente Juan Román Riquelme-, el delantero uruguayo de 39 años mantiene una convicción inamovible: no piensa colgar los botines fuera de las canchas y desea despedirse del fútbol compitiendo al máximo nivel dentro del terreno de juego.

En las últimas horas, el atacante volvió a ser noticia en redes sociales tras asistir al cumpleaños número 30 de su excompañero y amigo Milton Giménez.

Sin embargo, más allá del descanso junto a su familia en Uruguay y el tiempo dedicado a supervisar su emprendimiento personal, "Cavani Wines", la prioridad absoluta del Matador está enfocada en su puesta a punto física.

El primer problema que debe resolver Diego Forlán en la selección uruguaya, el arco: la falta de referentes y quiénes son los nuevos goleros

Matías González habló sobre su duro semestre en Peñarol en Quedó Picando: "Cuando rotaban el equipo cambiaban diez jugadores y el único que no entraba era yo"

Edinson Cavani quiere retirarse en la cancha

Actualmente, Edinson Cavani se encuentra entrenando de manera intensa en Argentina para superar los inconvenientes en la zona lumbar que solo le permitieron disputar dos partidos oficiales a principios de año (frente a Platense y Racing), luego de una operación de hernia de disco.

De acuerdo a informaciones de su entorno cercano a las que accedió Referí, el objetivo es estar listo para competir hacia finales de agosto, fecha en la que proyecta definir su próximo destino profesional.

En cuanto a las alternativas sobre la mesa, el panorama muestra distintas opciones. Desde el fútbol uruguayo existen ofertas concretas para contar con sus servicios en el tramo final de su carrera.

Asimismo, en el ámbito internacional, han trascendido sondeos desde Brasil para sumarlo a Internacional de Porto Alegre mediante un esquema contractual por productividad, mientras que el interés inicial por parte de Lecce de Italia no prosperó.

Con una trayectoria legendaria que supera los 400 goles, 24 títulos colectivos y el estatus de ser el séptimo máximo goleador en activo del fútbol mundial, Cavani no busca un retiro apresurado, sino una última función que esté a la altura de su destacada carrera deportiva.

Las más leídas

La foto que publicó Diego Forlán en el Complejo Celeste y que cambia las formas implantadas por Marcelo Bielsa en la selección uruguaya

El primer problema que debe resolver Diego Forlán en la selección uruguaya, el arco: la falta de referentes y quiénes son los nuevos goleros

Los cambios que introdujo Ricardo Vairo en Nacional en 20 meses de gestión: desde la cocina de Los Céspedes al psicólogo y la sanidad

¿Llega Nahuel Herrera a jugar el clásico con Peñarol ante Nacional? Lo que dijo Ignacio Ruglio y una realidad que es más compleja

Temas

Edinson Cavani Boca Juniors Juan Román Riquelme Internacional de Porto Alegre Brasil

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos