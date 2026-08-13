Los cambios que introdujo Ricardo Vairo en Nacional en 20 meses de gestión: desde la cocina de Los Céspedes al psicólogo y la sanidad

El cambio del psicólogo principal de Nacional por un equipo de coaching deportivo que se dio a conocer esta semana, es una más de las variantes que introdujo en distintos planos y estructuras del club la administración que encabeza el presidente Ricardo Vairo en los 20 meses que lleva al mando de la institución.

Este miércoles se conoció que Damián Benchoam , psicólogo que trabaja desde 2007 en los albos y que era el más cercano al plantel principal, con una destacada participación cuando tuvo que contener a los jugadores luego de la muerte de Juan Izquierdo , fue reemplazado por una dupla de coachs argentinos que estarán junto al equipo de Jorge Bava.

También se informó que esta decisión el club la manejaba desde el mes de enero y ejecutó ahora. Además, se aclaró que el profesional, si bien no trabajará con el plantel principal, seguirá vinculado al club.

La lista de grandes cambios en la estructura de Nacional tiene varios episodios desde que Vairo está al frente del club.

El tatuaje que se hizo un ex Nacional para recordar el título de campeón de la Liga AUF Uruguaya 2025

Gonzalo Carneiro rescindió su contrato con Nacional, con una cláusula que multa a su representante si se va a Peñarol: desde su entorno no descartan el pase

Uno de ellos, de los que más llamó la atención, fue el que se dio en la cocina de la Ciudad Deportiva Los Céspedes con el fin de mejorar la nutrición de los futbolistas.

En enero de este año se conoció que los tricolores contrataron los servicios de la empresa de Aldo Cauteruccio, el chef de la selección uruguaya, para que se encargara de la elaboración de alimentos y de la cocina de la concentración tricolor.

Foto: Leonardo Carreño

“Una de las cosas que ya habíamos hablado desde que entramos, creo que lo hablamos en la campaña, era tratar de tercerizar todas aquellas cosas que entendemos que no son nuestra especialidad ni son nuestro mejor negocio. Y así lo hemos hecho en muchas cosas”, señaló Vairo a Referí en una entrevista de enero pasado.

“Ya por mitad de año (2025) estábamos hablando con Maggie (Giuria) y (el manager deportivo Sebastián) Eguren sobre la posibilidad de tercerizar la cocina. En ese momento, el encare, el abordaje, era simplemente por un tema económico: reducir costos, mejorar el servicio. Básicamente dejar de estar comprando, porque no es solo cocinar todos los días. Alguien tiene que estar haciendo compras de todo tipo y color, administración pagando, y al tercerizar, lo que hacías era este ejercicio: yo te pago tanto por mes, vos compras la comida, vos hacés todo. Es tu responsabilidad. Nosotros lo único que hacemos es pasar a tener de 300 facturas por mes a una. Y no tener empleados tampoco”, agregó.

“Pero no fue un cambio que se hizo a pedido, como se dijo, del nuevo cuerpo técnico (en aquel entonces de Jadson Viera). Era algo que se procesó desde el año pasado. Así fue”, explicó el presidente tricolor.

Cambios en la comunicación

El año pasado, en el primero de la administración Vairo, el club ejecutó otros cambios.

En el área de Comunicación contrató a Facundo Ponce De León, licenciado en comunicación, filósofo y periodista, quien comenzó a asesorar a la institución en ese rubro desde mitad de 2025.

Así se lo pudo ver presenciando las conferencias de prensa de directivos y de futbolistas, como también entrevistando a distintas figuras tricolores y fichajes en videos publicados en los canales oficiales del club.

Facundo Ponce De León Foto: Inés Guimaraens

También coordinó estrategias de comunicación para el club. “Desde hace unos meses contratamos a Facundo Ponce De León para manejar los temas de comunicación, pero en ese momento se dio en una charla en la comisión directiva, en un estadío en el que nos planteábamos los temas con respeto, con tranquilidad, lo hablamos y entendíamos que lo mejor era generar esa especie de silencio”, explicó Vairo al profundizar sobre la medida de no hablar públicamente en su momento.

La reorganización

En aquella entrevista con Referí, el presidente tricolor también se refirió a su primer año al frente del club que se coronó con el título de campeón de la Liga AUF Uruguaya.

“Fueron un montón de logros, independientemente de todo el trabajo interno que se hizo, de la reorganización, en donde hicimos cambios muy profundos. Todo eso, de alguna forma, se potenció por el hecho de que la pelota pegó en el palo y entró”, contó, en referencia al gol de Ebere en la final ante Peñarol.

Nacional realizó “muchos cambios” en el organigrama organizacional en el que redujeron el personal.

“Antes había una especie de gerente general y como 16 o 17 reportes directos. Eso lo bajamos a un área de presidencia, donde estamos con Maggie Giuria como adscripta, Ari Buszkanienc como gerente financiero y Facundo Ponce León en todo lo que es la parte de comunicación, asesoría institucional y cultural. Los cuatro estamos delineando de ahí para abajo”, explicó Vairo.

“Antes teníamos el área comercial, el área de socios, el área de marketing, el área de comunicación, ahora todo eso se centró en una gerencia comercial que está a cargo de Santiago Bonino, quien ya estaba en la gerencia de socios y es el que controla esa área, por ejemplo”, comentó.

Foto: Leonardo Carreño

Al conocerse el nuevo rol de Magdalena Giuria hubo cuestionamientos en la oposición.

En una reunión de comisión directiva de febrero se generó una discusión por su incorporación, con cargo rentado, al área de presidencia, luego de que fuera elegida por los socios para la comisión fiscal en la gestión de Vairo.

El presidente tricolor agregó que en su mandato iban a seguir con “la reestructura interna de la organización”, algo “muy difícil” de aplicar en un club deportivo donde “lo que importa es ganar” y se debe “generar toda una organización para llevar las decisiones por un lado más racional”.

Reestructura en sanidad por las lesiones

Volviendo a aspectos deportivos y de la rutina en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, los tricolores también tuvieron modificaciones en el área de sanidad para intentar mejorar la salud de los futbolistas.

Así lo anunció Vairo el pasado 30 de junio en conferencia de prensa; “Se han tomado determinaciones que creo que son importantes y es una de las situaciones que también pusimos foco en el tema de las lesiones. No es normal las lesiones que hubo en el primer semestre”, indicó.

Nacional en Los Céspedes Nacional

Por ese motivo, se realizó “una especie de reestructura en el tema sanidad”.

“Se ha contratado a un profesor, Rodrigo Miranda, que ya estuvo en Nacional, que va a ser el que va a coordinar todo el tema sanidad con los distintos preparadores físicos, áreas médicas. El tema de las lesiones y del lesionado se va a manejar distinto. El jugador que esté lesionado va a estar todo el día, a partir de ahora, ya con los jefes, haciendo los trabajos para poder generar la recuperación en el menor tiempo posible”.

Ese anuncio fue realizado luego de la pretemporada de mitad de año, de la que Vairo dijo que “todo el mundo” estaba “muy conforme” y en la que se habían recuperado a todos los jugadores que estaban lesionados.

“La energía, el ambiente es muy bueno”, dijo Vairo en aquel momento. Hoy, casi un mes y medio después, el equipo tricolor profundizó su crisis y en busca de recuperar esa energía se ejecutó el cambio de psicólogo por un equipo de coaching.