"Todas las intendencias debemos comenzar a hacer trabajos de prevención", dijo Legnani sobre El Niño tras reunión de intendentes con Orsi

Una delegación del Congreso de Intendentes mantuvo coordinaciones con Presidencia de la República para afrontar el fenómeno metereológico de El Niño y sus consecuencias en los próximos meses. "Lógicamente que es una situación preocupante, todas las intendencias debemos comenzar a hacer trabajos de prevención ", dijo el intendente de Canelones Francisco Legnani en rueda de prensa.

Entre estos trabajos mencionó " limpieza de cursos de agua y monitorear eventuales centros donde podamos llevar a los evacuados ". "Hay una red de centros para evacuados que esta manejando el Sinae y que a partir de la semana que viene van a empezar a estructurar", adelantó el intendente canario.

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) ya había advirtido que El Niño continuará desarrollándose durante el trimestre agosto-setiembre-octubre y pronosticó precipitaciones por encima de lo normal para buena parte del territorio entre octubre y diciembre. El organismo señala, además, que existe más de 80% de probabilidad de que el evento alcance una intensidad "muy fuerte" durante los meses que van desde octubre a diciembre afectando, en especial, a la zona norte del país .

El Niño alcanzará una intensidad "muy fuerte" entre octubre y diciembre y tendrá mayor impacto en el norte del país, según Inumet

Gobierno definió ubicación de data center de Antel y anunció que tomará créditos por hasta US$ 700 millones por El Niño

Este miércoles el presidente Yamandú Orsi recibió a una delegación de intendentes. Al culminar la reunión, el intendente de Canelones dijo que "hay una posibilidad que alcanza el 95% de que los efectos de El Niño se extiendan hasta el mes de abril, haciendo un pequeño impasse en los meses de enero y febrero por las altas temperaturas, pero después retomaría de marzo a abril".

El fenómeno ya perdería fuerza "a partir del mes de mayo". "Entre los meses de octubre y diciembre de este años por lo que se puede prever va a caer aproximadamente 500 milímetros mensuales, cuando en un año llueve 1.200 milímetros", agregó Legnani.

El jefe comunal también recordó los anuncios de Presidencia sobre un acuerdo con organismos internacionales, puntualmente el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF), para disponer de US$ 750 millones destinados a atender eventuales desastres naturales asociados al fenómeno de El Niño. Según detallaron, se trata de US$ 300 millones para 2026 y US$ 450 millones para 2027.

"Esta línea de crédito está sujeta a determinadas paramétricas. Va a estar disponible cuando se llegue a determinada cantidad de evacuados, determinada cantidad de desplazados. En la medida que se vaya evolucionando el fenómeno es que se van liberando los créditos de acuerdo a los departamentos que están mas afectados", comentó Legnani.

Además, "se va a estar estableciendo un centro de acopio en el departamento de Durazno a efectos de que podamos tener desde el centro geográfico del país distribución de materiales", contó el intendente. Desde la intendencia duraznense detallaron que se van a estar recibiendo "materiales de limpieza, chapas, colchones, cartes y todo lo necesario para este tipo de situaciones".

El intendente de Salto Carlos Albisu destacó la instancia en Torre Ejecutiva. "En Salto tuvimos no hace mucho una tormenta que afectó muchas casas, como también la producción", recordó sobre el temporal del pasado 18 de julio en que murió una mujer que circulaba en moto cuando chocó contra chapas que se habían desprendido por el viento.

El salteño pidió estar preparado para los eventos de El Niño. "Ojalá que todo esto sea menor a los pronósticos, pero tenemos que prepararnos para la máxima, no podemos quedarnos cortos", sentenció.

El intendente de Rivera Richard Sander recordó que será superior a los eventos del 2015/16 y 2023/24. "Hemos vivido situaciones bastante parecidas. Saludo la posibilidad de trabajar coordinadamente para mejorar los recursos y que sean utilizados de la mejor manera posible", agregó.