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"No se va a salvar nadie": meteorólogo advirtió por inundaciones, tormentas y granizadas en todo Uruguay por El Niño

El meteorólogo Nubel Cisneros afirmó que todo el país estará expuesto a eventos severos durante los próximos meses y anticipó “acumulados muy importantes”, desbordes de ríos y arroyos y numerosos evacuados

12 de agosto de 2026 8:50 hs
Meteorólogo advierte por los efectos que tendrá El Niño en Uruguay

Meteorólogo advierte por los efectos que tendrá El Niño en Uruguay

El meteorólogo Nubel Cisneros advirtió que Uruguay podría enfrentar inundaciones, tormentas fuertes, vientos y granizadas durante los próximos meses como consecuencia del fenómeno de El Niño, y sostuvo que sus efectos podrían alcanzar a todo el territorio nacional.

Durante su espacio habitual en Subrayado (Canal 10), Cisneros se refirió primero al pronóstico para los próximos días y luego analizó el escenario que podría presentarse durante la primavera y el verano.

Según explicó, las lluvias comenzarían este miércoles, “primero por la zona suroeste y litoral y luego se va a ir extendiendo al resto del territorio”.

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En cuanto a los acumulados previstos para estos días, señaló que la situación no tendrá “nada que ver con la lluvia que tuvimos días anteriores”, aunque advirtió sobre la persistencia de las precipitaciones: “Sí, va a ser sostenida en el tiempo, va a ser complicada”.

Lluvias por varios días

El meteorólogo adelantó que las precipitaciones podrían continuar durante buena parte de la semana y el fin de semana.

La situación se mantendrá “por lo menos hasta el domingo, con períodos en que va a mejorar, va a dejar de llover de a ratos, y de a ratos volverá a llover, va a ser esa lluvia complicada que complica el tránsito, y con la que no se puede secar la ropa, ese tipo de lluvia es la que va a estar generándose en los próximos días”, detalló.

Cisneros también fue consultado sobre las perspectivas para los próximos meses y los posibles efectos de El Niño.

La consulta estuvo vinculada a las declaraciones realizadas recientemente por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, quien señaló que el gobierno trabaja ante la posibilidad de que hasta marzo o abril se registren acumulados de 500 milímetros. Bajo ese escenario, inundaciones y crecidas podrían provocar unos 25.000 desplazados y 5.000 evacuados.

“Todo el país”

Cisneros coincidió con la preocupación por los posibles eventos severos y sostuvo que el fenómeno no estará limitado a determinadas zonas del territorio.

“Hay que tener mucho cuidado con los eventos severos que se esperan en los próximos meses. Y no podemos dividir al país y decir, por ejemplo ‘tres departamentos van a tener estas características’, porque todo el país va a estar bajo las mismas condiciones”, afirmó.

El meteorólogo fue más allá y enumeró algunos de los fenómenos que, según su análisis, podrían producirse.

“En todo el país vamos a tener situaciones de inundaciones, de tormentas fuertes, de vientos, de granizada. No se va a salvar nadie, vamos a estar todos bajo las mismas condiciones, por lo tanto, reitero: sí vamos a tener acumulados muy importantes, sí vamos a tener salidas de cauces de ríos y arroyos, y muchos evacuados”, aseguró.

Hasta cuándo podrían extenderse los efectos de El Niño

Según Cisneros, los episodios asociados al fenómeno comenzarían a observarse con mayor fuerza “en la primavera” y posteriormente la situación “se va a estar extendiendo, hasta febrero y marzo, que es cuando recién comenzaría a dejarnos de afectar”.

De todas formas, el meteorólogo señaló que todavía existe incertidumbre respecto a la evolución del fenómeno durante los próximos meses.

Llegado ese momento, “habrá que ver cómo evoluciona, porque a veces es una incógnita”, concluyó.

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