"No se va a salvar nadie": meteorólogo advirtió por inundaciones, tormentas y granizadas en todo Uruguay por El Niño

El meteorólogo Nubel Cisneros advirtió que Uruguay podría enfrentar inundaciones, tormentas fuertes, vientos y granizadas durante los próximos meses como consecuencia del fenómeno de El Niño, y sostuvo que sus efectos podrían alcanzar a todo el territorio nacional.

Durante su espacio habitual en Subrayado (Canal 10), Cisneros se refirió primero al pronóstico para los próximos días y luego analizó el escenario que podría presentarse durante la primavera y el verano.

Según explicó, las lluvias comenzarían este miércoles , “primero por la zona suroeste y litoral y luego se va a ir extendiendo al resto del territorio ”.

En cuanto a los acumulados previstos para estos días, señaló que la situación no tendrá “ nada que ver con la lluvia que tuvimos días anteriores ”, aunque advirtió sobre la persistencia de las precipitaciones: “Sí, va a ser sostenida en el tiempo, va a ser complicada ”.

Lluvias por varios días

El meteorólogo adelantó que las precipitaciones podrían continuar durante buena parte de la semana y el fin de semana.

La situación se mantendrá “por lo menos hasta el domingo, con períodos en que va a mejorar, va a dejar de llover de a ratos, y de a ratos volverá a llover, va a ser esa lluvia complicada que complica el tránsito, y con la que no se puede secar la ropa, ese tipo de lluvia es la que va a estar generándose en los próximos días”, detalló.

Cisneros también fue consultado sobre las perspectivas para los próximos meses y los posibles efectos de El Niño.

La consulta estuvo vinculada a las declaraciones realizadas recientemente por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, quien señaló que el gobierno trabaja ante la posibilidad de que hasta marzo o abril se registren acumulados de 500 milímetros. Bajo ese escenario, inundaciones y crecidas podrían provocar unos 25.000 desplazados y 5.000 evacuados.

Llegan las lluvias este miércoles. "Nada que ver con las lluvias que tuvimos días anteriores, lo que sí va a ser sostenida en el tiempo, va a ser complicada. Esto se va a mantener por lo menos hasta el día domingo", adelantó Nubel Cisneros. Además, el meteorólogo reiteró que el… pic.twitter.com/BiAKiRbWXQ — Subrayado (@Subrayado) August 11, 2026

“Todo el país”

Cisneros coincidió con la preocupación por los posibles eventos severos y sostuvo que el fenómeno no estará limitado a determinadas zonas del territorio.

“Hay que tener mucho cuidado con los eventos severos que se esperan en los próximos meses. Y no podemos dividir al país y decir, por ejemplo ‘tres departamentos van a tener estas características’, porque todo el país va a estar bajo las mismas condiciones”, afirmó.

El meteorólogo fue más allá y enumeró algunos de los fenómenos que, según su análisis, podrían producirse.

“En todo el país vamos a tener situaciones de inundaciones, de tormentas fuertes, de vientos, de granizada. No se va a salvar nadie, vamos a estar todos bajo las mismas condiciones, por lo tanto, reitero: sí vamos a tener acumulados muy importantes, sí vamos a tener salidas de cauces de ríos y arroyos, y muchos evacuados”, aseguró.

Hasta cuándo podrían extenderse los efectos de El Niño

Según Cisneros, los episodios asociados al fenómeno comenzarían a observarse con mayor fuerza “en la primavera” y posteriormente la situación “se va a estar extendiendo, hasta febrero y marzo, que es cuando recién comenzaría a dejarnos de afectar”.

De todas formas, el meteorólogo señaló que todavía existe incertidumbre respecto a la evolución del fenómeno durante los próximos meses.

Llegado ese momento, “habrá que ver cómo evoluciona, porque a veces es una incógnita”, concluyó.