Miguel Merentiel fue protagonista de un insólito momento en la Copa Sudamericana: Boca Juniors sacó del medio en los dos tiempos ante Recoleta

El uruguayo Miguel Merentiel fue protagonista involuntario de un insólito momento que se vivió en la victoria 3-1 de Boca Juniors contra Recoleta de Paraguay , por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana .

El conjunto paraguayo comenzó ganando en el Alfonso Ducó de Buenos Aires (cancha de Huracán en la que Boca ofició de local por problemas en el césped de La Bombonera) con un gol a los 5 minutos de Pedro Ríos .

En el arranque del segundo tiempo, entre los 49 y los 52 , Boca lo dio vuelta con tantos de Santiago Ascacibar y Milton Delgado , y diez minutos después Leonel Flores sentenció el encuentro con un golazo.

Sin embargo, los goles del partido y las dos rojas para Wilfrido Báez y Dairon Mosquera en Recoleta no fueron las únicas protagonistas del encuentro, ya que un error que pasó desapercibido durante el partido luego tuvo su repercusión en redes sociales.

El gol del uruguayo Miguel Merentiel tras un pase espectacular de Leandro Paredes, quien volvió a jugar para Boca Juniors a días de la final del Mundial 2026

Merentiel fue el encargado de sacar del medio en el arranque del partido, como se puede ver en el resumen del encuentro publicado por Conmebol. En el segundo tiempo el turno era de Recoleta, pero fue el propio Merentiel quien volvió a sacar desde el centro del Ducó para arrancar la mitad.

El reglamento del fútbol indica que "el árbitro lanzará una moneda al aire para sortear el campo y el equipo ganador elegirá o bien la mitad del campo desde la que atacará en el primer tiempo, o bien ejecutar el saque inicial". "En función de lo anterior, el equipo adversario realizará el saque inicial o elegirá la mitad del campo desde la que atacará en el primer tiempo", y luego "el equipo que elija el campo para el primer tiempo ejecutará el saque de centro para iniciar el segundo tiempo", detalla la normativa.

El capitán de Boca, Leandro Paredes, fue consultado sobre esta situación tras el final del partido, y confesó que el equipo sabía que Recoleta debía sacar en la segunda mitad, pero expresó: "El árbitro dijo que sacaba Boca, y sacamos".

"EL ÁRBITRO DIJO QUE SACABA BOCA Y SACAMOS", Leandro Paredes habló sobre los dos saques del medio del Xeneize ante Recoleta. pic.twitter.com/4VYisq3cbP — SportsCenter (@SC_ESPN) August 12, 2026

El juez principal del partido fue el chileno Piero Maza, que puede ser sancionado por la Conmebol debido a este error.

Merentiel también tuvo otro momento que tuvo su difusión en las redes. A los 40 minutos, cuando Boca todavía perdía 1-0, Flores desbordó por la banda derecha y llegó hasta el borde del área chica, desde donde envió un centro que dejó solo frente al arco al delantero uruguayo, que sin embargo mandó su cabezazo al palo izquierdo.