Cuándo es el Día del Niño 2026 en Uruguay y cuál es el origen de la tradición

El Día del Niño 2026 en Uruguay se celebra este domingo 16 de agosto , una de las principales fechas comerciales del calendario nacional y una jornada en la que tradicionalmente se realizan actividades y propuestas destinadas a los más chicos.

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La fecha fue definida por la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (Ccsuy) junto con sectores vinculados al comercio minorista y la industria del juguete.

El festejo representa además una instancia relevante para la actividad comercial, con promociones y campañas especiales en jugueterías y otros comercios.

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Este año, el Día del Niño cae el domingo 16 de agosto de 2026 , correspondiente al tercer domingo del mes.

La celebración es la cuarta y penúltima fecha comercial relevante del año dentro del calendario establecido por la Cámara de Comercio y Servicios.

Cuál es el origen del Día del Niño

Más allá de su componente comercial, la celebración tiene antecedentes internacionales vinculados con la promoción de los derechos y el bienestar de niños y niñas.

En 1954, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó establecer un Día Universal del Niño.

Posteriormente fueron aprobadas la Declaración de los Derechos del Niño, en 1959, y la Convención sobre los Derechos del Niño, en 1989, dos instrumentos fundamentales para la protección de los derechos de la infancia.