Cuándo es el Día del Niño 2026 en Uruguay y cuál es el origen de la tradición

El Día del Niño 2026 en Uruguay se celebra este domingo 16 de agosto, una de las principales fechas comerciales del calendario nacional y una jornada en la que tradicionalmente se realizan actividades y propuestas destinadas a los más chicos.
La fecha fue definida por la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (Ccsuy) junto con sectores vinculados al comercio minorista y la industria del juguete.
El festejo representa además una instancia relevante para la actividad comercial, con promociones y campañas especiales en jugueterías y otros comercios.
¿Cuándo se celebra el Día del Niño 2026 en Uruguay?
Este año, el Día del Niño cae el domingo 16 de agosto de 2026, correspondiente al tercer domingo del mes.
La celebración es la cuarta y penúltima fecha comercial relevante del año dentro del calendario establecido por la Cámara de Comercio y Servicios.
Cuál es el origen del Día del Niño
Más allá de su componente comercial, la celebración tiene antecedentes internacionales vinculados con la promoción de los derechos y el bienestar de niños y niñas.
En 1954, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó establecer un Día Universal del Niño.
Posteriormente fueron aprobadas la Declaración de los Derechos del Niño, en 1959, y la Convención sobre los Derechos del Niño, en 1989, dos instrumentos fundamentales para la protección de los derechos de la infancia.