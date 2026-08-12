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Federico Valverde juega este miércoles el primer test de peso en la pretemporada de Real Madrid de Mourinho: el Trofeo Teresa Herrera ante Deportivo de La Coruña; mirá hora y TV

El volante celeste encabeza el plantel que viajó para el partido que se jugará en el Estadio Riazor

12 de agosto de 2026 10:02 hs
Federico Valverde en la previa del Trofeo Teresa Herrera

Federico Valverde en la previa del Trofeo Teresa Herrera

El uruguayo Federico Valverde, capitán de Real Madrid, tendrá este miércoles el primer test de peso en la pretemporada del nuevo equipo merengue con José Mourinho como entrenador cuando se enfrente a Deportivo de La Coruña en una nueva edición del Trofeo Teresa Herrera (16:00 horas, DSports, DGO, Paramount+ y DAZN)

El volante celeste encabeza el plantel que viajó para el partido que se jugará en el Estadio Riazor.

Federico Valverde y su buena relación con el nuevo técnico de Real Madrid, José Mourinho, en plena pretemporada

Federico Valverde y su buena relación con el nuevo técnico de Real Madrid, José Mourinho, en plena pretemporada

Real Madrid no contará con las presencias de Marc Cucurella, Yan Diomande e Ibrahima Konaté, últimos fichajes, ni Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni ni Thibaut Courtois, recién llegados tras el Mundial.

Los convocados de Real Madrid

El Real Madrid publicó este martes la convocatoria tras el último entrenamiento del equipo de Jose Mourinho. Una sesión que comenzó con activaciones, carreras y rondos sobre el césped y en la que llevó a cabo ejercicios de presión y posesión con finalización en porterías. Para terminar, los jugadores disputaron una serie de partidos en dimensiones reducidas, informó el club.

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Tchouaméni, que arrastra molestias, se ejercitó en el interior de las instalaciones. Por su parte, los lesionados Raúl Asencio, Ferland Mendy, Éder Militão y Rodrygo Goes continuaron con sus respectivos procesos de recuperación.

Así, los últimos fichajes en llegar, Marc Cucurella, Yan Diomande e Ibrahima Konaté, no debutarán aún con la camiseta del Real Madrid. Tampoco jugarán Thibaut Courtois, que se incorporó el fin de semana a los entrenamientos, ni Kylian Mbappe, que aterrizó el lunes.

Por ello, el técnico portugués José Mourinho volverá a echar mano de la cantera para completar la lista del equipo.

El duelo ante el Deportivo será el tercer amistoso de la pretemporada del Real Madrid, que ya se ha enfrentado a la Fiorentina (2-2) y al Ferencvaros (1-2).

La última vez que el conjunto 'merengue' participó en el Trofeo Teresa Herrera fue en 2013, y lo ha ganado en nueve ocasiones: 1949, 1953, 1966, 1976, 1978, 1979, 1980, 1994 y 2013.

La convocatoria para el Trofeo Teresa Herrera es la siguiente:

Arqueros: Lunin y Sergio Mestre.

Defensas: Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras, Joan Martínez, Dumfries, Rüdiger, Mario Rivas y Lamini Fati.

Centrocampistas: Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Cestero, Lacosta y Alexis Ciria.

Delanteros: Brahim, Endrick, Vinícius Jr., Carlos Espí y Yáñez.

Con base en EFE

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