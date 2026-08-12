Emigrar y trabajar en España: los oficios más demandados y disponibles para extranjeros

El Ministerio de Trabajo y Economía Social de España, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), publicó el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura correspondiente al segundo trimestre de 2026.

La nómina organizada por comunidades autónomas y municipios, la integran aquellas profesiones cuyas ofertas de empleo son más difíciles de gestionar a la hora de cubrir puestos vacantes.

Entre las ocupaciones que suelen aparecer pueden encontrarse puestos vinculados con sectores como construcción, transporte, industria, pesca, actividades marítimas y determinados oficios técnicos, aunque la lista cambia según la provincia y el período.

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Según la cartera local, la presencia de una ocupación en el catálogo de la zona geográfica de que se trate, implica, para el empleador, la posibilidad de tramitar la autorización para residir y trabajar dirigida a un trabajador extranjero.

¿Qué es el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura?

El Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura de España es un listado oficial que recoge profesiones para las que resulta complicado encontrar trabajadores disponibles en el mercado laboral del país europeo.

Lo publica trimestralmente el SEPE y tiene una utilidad importante para trabajadores extranjeros: si una profesión aparece en el catálogo para una determinada provincia, puede resultar más sencillo para un empleador español contratar a una persona que vive fuera de España y tramitar su autorización de residencia y trabajo.

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El catálogo se organiza por provincias y se actualiza cada tres meses. No significa que todas las empresas estén obligadas a contratar extranjeros para esos puestos, sino que existe una vía específica para acreditar que existe una necesidad de trabajadores.

¿Cuáles son los oficios más demandados y disponibles para extranjeros en España?

Entre las profesiones y oficios que integran el último Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura de España figuran frigoristas navales, camareros de barco, cocineros de barco, conductores-operadores de grúa en camión, carpinteros y auxiliares de buques de pasaje, entre otros.

¿Cuáles son los requisitos para emigrar y trabajar en España?

Según el portal Yomeanimo.com, para emigrar y trabajar en España desde Uruguay, el requisito fundamental es contar con una vía legal autorizada, como una oferta de empleo formal gestionada por un empleador mediante un visado de trabajo por cuenta ajena, poseer ciudadanía europea, o aplicar a visados especiales como el de nómada digital.

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