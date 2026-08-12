Danza dijo que "no hay omisión de asistencia" en el Hospital Pereira Rossell tras renuncia de neurocirujano

El presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) Álvaro Danza afirmó que "no hay omisión de asistencia" en el Hospital Pereira Rossell , luego de que se difundiera la renuncia de un neurocirujano que denunció que se estaban sobrevolando estas omisiones.

El médico en cuestión, Gonzalo Costa , denunció que "desde al año pasado" han "tenido que suspender coordinaciones por no contar con elementos básicos ". Esto fue escrito en una carta a sus colegas a la que accedió le programa Así nos va de Radio Carve.

"En lo que respecta a neurocirugía me parece que es demasiado temerario decir que se ronda la omisión de asistencia , lo rechazo de plano. Se están dando las prestaciones adecuadas ", respondió Danza consultado por la carta de Costa.

"La situación del Pereira venía mal hace tiempo. En todo el período pasado no hubo obras . En este período ya vamos tres o cuatro obras. Hicimos salas de internación nuevas, arreglamos la sala de neonatología, el policlínico se inaugura ahora a fin de mes. El block quirúrgico está pasando una situación compleja , se está ordenando", agregó el presidente de ASSE entrevistado el martes en Radio Sarandí.

La carta, a la que accedió en primera instancia la periodista Patricia Madrid, también señala que las autoridades fueron advertidas, pero que les respondieron que no había presupuesto. "No puedo permitir que en mis pacientes no se cumplan las medidas mínimas de seguridad. Por este motivo y ante la negativa o incapacidad de todas las autoridades a corregir esta situación, doy un paso al costado", afirmó.

El martes, Danza dijo que "la neurocirugía requiere ciertos materiales que tiene que estar en buen estado". "El lunes hicimos la orden de compra para microscopio que vale 300 mil dólares y que anda mal hace seis años. Capaz que se podía haber reclamado antes también, pero bueno, se prefirió reclamar ahora y de esta manera", añadió el presidente de ASSE.

A su vez resaltó que "no hay omisión de asistencia" y que "están todas las guardias cubiertas", por lo que "no hay ninguna dificultad asistencial".

"En estos días nos reunimos con la cátedra de neurocirugía para terminar de acordar un convenio para que la cátedra apoye al Pereira Rossell como fue durante años. En la administración anterior se dio de baja ese convenio mediante telegrama colacionado. (...) Lo vamos a reactivar desde luego", sentenció.