Exdirector del Hemocentro de Maldonado apunta a ASSE por intentar "desprestigiarlo" con una investigación "viciada"

El exdirector del Hemocentro de Maldonado Jorge Curbelo emitió un comunicado luego de que la Administración de Servicios de Salud del Estado ( ASSE ) resolviera presentar una denuncia penal en su contra por presuntas irregularidades constatadas durante su gestión al frente de ese centro de salud.

La resolución de ASSE se adoptó por parte del presidente Álvaro Danza y la vicepresidenta Marcela Cuadrado el pasado 23 de julio luego de conocer los resultados de una investigación administrativa que se centró en la gestión de Curbelo al frente del hemocentro entre 2009 y abril de 2026 , cuando fue cesado.

Además de recomendar la denuncia penal, la investigación recomendó iniciar un sumario con suspensión y retención de la mitad del sueldo a Curbelo , además de ampliar la investigación sobre otros funcionarios del hemocentro ante la posibilidad de que hubieran omitido denunciar las irregularidades .

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La denuncia penal se basa en supuestas irregularidades en las consejerías que debe hacer el centro de salud cuando un donante arroja un resultado serológico positivo a alguna enfermedad transmisible, como VIH, hepatatitis, sífilis, entre otras. La investigación de ASSE constató un " importante atraso" en la realización de las consejerías , sobre todo de personas que donaron sangre a través del Hemobus.

Este atraso en comunicarles los resultados de sus estudios de sangre pudo haber retrasado la "adopción de medidas preventivas" por parte de los donantes cuyos resultados dieron positivo. Sin embargo, la investigación aclara que ningún paciente fue transfundido con esa sangre, que era descartada.

Curbelo sostuvo en el comunicado público, difundido este martes por medios de Maldonado y al que accedió El Observador, que se enteró por la prensa de la decisión de ASSE de presentar una denuncia penal en su contra y abrir un sumario.

"Esta situación ratificaría lo que me temía desde un comienzo: la existencia de una acción de comunicación que no puede sino estar orientada a desprestigiarme a mí, a mi labor como servidor público y al humilde aporte que he efectuado para la solidificación de un proyecto serio y solidario como el Hemocentro de Maldonado", sostuvo Curbelo en el escrito.

El exdirector del hemocentro dijo también que sus derechos fueron "retaceados" o "directamente arrancados".

Aseguró que no hubo una investigación previa para determinar su cese a fines de abril de 2026 y que, en su lugar, las autoridades alegaron "razones genéricas de servicio".

"Al ver la reacción que generó esa decisión, se optó por montar una investigación que, desde un comienzo, estuvo viciada en su fin y en sus formas", apuntó y consideró que, de esta manera, ASSE busca sustentar la decisión tomada.

"Lo hecho hasta ahora es nulo, y las autoridades seguramente sean conscientes de eso. Pese a ello, no solo no se detienen sino que, si se confirma lo que se informa, estarían embistiendo con mayor crudeza. Fui convocado como 'testigo' en una investigación a todas luces desarrollada para inculparme, en contra de lo que disponen las propias reglas de procedimiento de ASSE", afirma también en su comunicado.

Curbelo apuntó al "notorio daño reputacional, patrimonial y moral" que le provocan estas "actuaciones ilegítimas" y defendió que su gestión fue "transparente y orientada siempre a la protección de los bienes de la comunidad".

La investigación de ASSE también detectó presuntas irregularidades en la donación de plaquetas por parte de algunos donantes habituales, con quienes se salteaba el procedimiento previo de realizar estudios que indicaran si estaban aptos para hacer la donación.

Si bien los estudios se realizaban —y sus resultados eran tenidos en cuenta antes de hacer las transfusiones—, la investigación de ASSE determinó que en algunos donantes se hacía al mismo tiempo que se realizaba la transfusión, lo cual implicó un uso inadecuado de recursos y someter a procedimientos invasivos a las personas antes de verificar si eran elegibles.