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Diego Forlán llegó a Montevideo tras su viaje al Mundial 2026, y se apronta para asumir el desafío de la selección uruguaya hasta 2027

El exfutbolista tiene todo encaminado para transformarse esta semana en el nuevo entrenador de las selecciones sub 20 y la mayor

28 de julio de 2026 18:56 hs
Diego Forlán arribó este martes de tarde a Montevideo y en las próximas horas firmará como entrenador de la selección uruguaya

Diego Forlán arribó este martes de tarde a Montevideo y en las próximas horas firmará como entrenador de la selección uruguaya

FOTO: GENTILEZA @INAKIGOI

Diego Forlán llegó este martes de tarde a Montevideo, al aeropuerto de Carrasco, después de su viaje al Mundial 2026, y en los próximos días firmará el contrato que lo vinculará como entrenador de la selección uruguaya.

El exfutbolista se hará cargo, como informó Referí, de la sub 20 como jefe de equipo y de la mayor en forma interina, hasta las elecciones de la AUF del próximo año.

Esto implica que Forlán dirigirá el Sudamericano sub 20 de enero-febrero y el Mundial de mayo-junio si la celeste clasifica.

En la selección mayor será el entrenador en los seis amistosos de las fechas FIFA de setiembre, octubre y noviembre de este año y en los de marzo de 2027.

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A su arribo a Montevideo el próximo entrenador de la selección uruguaya no habló públicamente pero se expresó "muy contento", dijo que "está todo encaminado" con la AUF y que están "tratando de resolver el contrato" que lo vinculará a las dos selecciones.

El nuevo DT de la selección comenzará a trabajar en agosto y tendrá dos equipos de trabajo, en la sub 20 y en la mayor. En ambos tendrá a Diego "Ruso" Pérez como primer asistente y a Ignacio Bordad como entrenador de goleros.

Además, en la sub 20 estará acompañado por un entrenador que dirige en juveniles en el fútbol uruguayo, quien aportará el conocimiento de los futbolistas de esa categoría.

Tendrá tres preparadores físicos, uno para la sub 20 y dos para la mayor.

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